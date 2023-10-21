Голливудский тренд похудения. Диетолог объяснила, безопасно ли принимать Оземпик для снижения веса

Можно ли принимать Оземпик для похудения

"Меня недавно спросили, если существует Оземпик, то может нам уже не нужно здоровое питание, занятия спортом? Можно ведь просто колоть препарат и худеть. Но наш организм не так прост, как нам кажется", - говорит диетолог.

Фус объясняет, что когда назначают этот препарат, то рекомендуют изменить состав рациона. Еще один момент - это средство вызывает уменьшение аппетита.

"Это опасно. Потому что, если вы не едите нормального количества пищи, то у вас развиваются дефициты. Например, цинка, меди. Безусловно, когда-то мы доживем до тех пор, когда можно будет только уколоть какое-нибудь средство и ничем не заниматься и есть все, что попало. Но это время еще не наступило", - добавляет Фус.

Отметим, что в украинских аптеках этот препарат продается без рецепта, а его стоимость стартует от 25 тыс. грн за 12 доз.

Препарат имеет много побочных эффектов

Оземпик был одобрен для лечения диабета в 2017 году. Несмотря на то, что он имеет много положительных эффектов, этот препарат также может нанести ущерб здоровью, особенно, если его принимать самовольно для похудения.

Медики отмечают, что при приеме этого препарата могут возникнуть серьезные побочные эффекты, включая аллергические реакции, гипогликемию (низкий уровень сахара в крови), диабетическую ретинопатию (повреждение кровеносных сосудов глаз), почечную недостаточность и другие проблемы с почками. Также возрастает риск рака щитовидной железы, возникновения камня в желчном пузыре и отека поджелудочной железы.

Также они говорят, что лишний вес вернется, если человек не изменит образ жизни. Кроме упомянутых побочных эффектов, Оземпик может вызвать тошноту, рвоту, боль в животе и диарею.

Опасным является и тот факт, что препарат не изучали на широких группах населения, поскольку его разрабатывали для диабетиков. Поэтому он может давать и другие побочные эффекты, которые еще не задокументированы.