Голливудские звезды, которые могли быть причастны к убийству Кеннеди: кто фигурирует в теориях заговора

Кому из звезд приписывают участие в убийстве Кеннеди?

Одним из таких имен является легендарный певец и актер Фрэнк Синатра. Известно, что он дружил с несколькими мафиозными боссами, в частности с членами семьи Луккезе и представителями других криминальных группировок Нью-Йорка и Чикаго.

Его отношения с мафией начались еще в молодости, когда он начал выступать в клубах, подконтрольных криминальным элементам, особенно в Лас-Вегасе, где мафиозные семьи владели многими казино. Эта поддержка, вероятно, способствовала его популярности, ведь его карьера начала набирать обороты именно благодаря помощи таких лиц, как Чарли "Боско" Реки и Джо "Доктор" Сардо, имевших тесные связи с мафией.

Если говорить о вероятной причастности артиста к убийству Кеннеди, то одна из самых распространенных гипотез заключается в том, что американская мафия была недовольна его политикой, особенно после того, как президент и его брат Роберт Кеннеди, который был генеральным прокурором, начали активную борьбу с организованной преступностью. Фрэнк Синатра (фото: Википедия)

Некоторые сторонники теории заговора утверждают, что Синатра, как популярная фигура в Голливуде, мог выступать посредником между мафией и политическими элитами, что в свою очередь могло сделать его причастным к организации убийства Кеннеди.

Кроме того, есть предположение, что Синатра, чья карьера и бизнес в Лас-Вегасе зависели от поддержки мафии, мог быть вынужден выполнить определенную роль в реализации этого преступления.

Еще одна теория заключается в том, что Синатра испытывал личную неприязнь к Кеннеди из-за изменения отношения к нему после того, как оказалось, что Фрэнк был связан с мафией, а глава Белого дома, вероятно, пытался дистанцироваться от этой ситуации. Считается, что это могло способствовать напряжению между ними и стать еще одной причиной для заговора.

"Конспирологи" предполагают, что Синатра мог как минимум знать о заговоре. Впрочем, конкретных доказательств, подтверждающих эту теорию, не существует.

Другая знаковая фигура, имя которой часто всплывает в контексте убийства Кеннеди, - это голливудская икона Мэрилин Монро, которая имела романы как с американским президентом, так и с его братом Робертом, что добавляло большого напряжения в ее отношения с политической элитой США. Мэрилин Монро (фото: Википедия)

Одна из наиболее популярных версий заключается в том, что Монро была в курсе предстоящего убийства Кеннеди. Сторонники теории заговора, считающие, что устранить президента решили его приспешники, уверены: знаменитость могла знать об убийстве, ведь "вертелась" в высоких кабинетах.

Существует множество свидетельств, которые сторонники этой теории трактуют как доказательства того, что Монро была в курсе важных политических заговоров против своего любовника. Они ссылаются на ее последние дни перед смертью, когда она якобы пыталась связаться с высокопоставленными лицами, чтобы поделиться информацией.

Другая теория, как и в случае с Синатрой, заключается в связях Монро с мафией, от членов которой селебретиз могла тоже узнать о планах убийства президента. Соответственно, ее смерть также была инсценирована, чтобы она не рассказала больше о том, что знала.

Особое место среди знаменитостей в конспирологических теориях занимает Джек Руби. Известный гангстер и владелец ночного клуба, который застрелил Ли Харви Освальда, предполагаемого убийцу Кеннеди, сам по себе стал ключевой фигурой во многих версиях заговора. Джек Руби (фото: Википедия)

Его связи с криминальным миром Далласа и его внезапный поступок породили вопросы о том, действовал ли он самостоятельно или был частью большего плана. Многие считают, что Руби "зачистил" Освальда, чтобы тот не раскрыл правду о настоящих заказчиках убийства.

Включение этих знаменитостей (а также Элизабет Тейлор и Джека Леммона, которым заговорщики, правда, уделяют значительно меньше внимания) в конспирологические теории об убийстве Кеннеди, преимущественно основывается на косвенных доказательствах, ассоциациях или предположениях.

Большинство официальных расследований и научных исследований не подтверждают их непосредственную причастность к преступлению. Тем не менее, увлечение конспирологией вокруг этого трагического события остается сильным, и известные личности, которые так или иначе были связаны с эпохой Кеннеди, время от времени оказываются в центре этих интригующих, но часто безосновательных теорий. Джон Кеннеди (фото: Getty Images)

Что известно об убийстве Кеннеди?

35-й президент США Джон Фицджеральд Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года в Далласе, штат Техас. Официально установлено, что убийцей был Ли Харви Освальд, бывший морской пехотинец США. Он произвел выстрелы из винтовки из Техасского книгохранилища, когда президентский кортеж проезжал мимо. Кеннеди умер в больнице Паркленд в тот же день.

Освальд был арестован, но через два дня его застрелил Джек Руби, прежде чем он предстал перед судом. Официальное расследование, проведенное комиссией Уоррена, пришло к выводу, что Освальд действовал сам.

Нынешний президент Соединенных Штатов Дональд Трамп анонсировал, что 18 марта будут рассекречены конфиденциальные материалы об убийстве Кеннеди. По словам Трампа, для всеобщего ознакомления станут доступными около 80 тысяч страниц, которые он охарактеризовал как "интересные".

Стоит отметить, что еще во время своего пребывания на посту президента в 2017 году, Трамп давал распоряжение соответствующим ведомствам внести изменения в определенные документы, в частности снять гриф секретности с данных, касающихся расследования убийства 35-го президента США. Тогда впервые был опубликован 2891 документ из архива Национального управления архивов и документации, связанный с этим громким преступлением.

Однако, учитывая запросы исполнительных органов и различных ведомств США, Трамп принял решение временно не разглашать некоторые материалы из секретного архива, поскольку их публикация могла бы повредить национальной безопасности страны.

Ожидается, что раскрытие значительного объема этих документов может рассказать всю правду об обстоятельствах трагической гибели Кеннеди, которая в течение многих десятилетий является предметом оживленных дискуссий и различных конспирологических гипотез.

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