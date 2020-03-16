Голлівудська актриса українського походження хвора коронавірусом

Голлівудська актриса українського походження Ольга Куриленко хвора на коронавірус. Зараз вона знаходиться на самоізоляції. Вона звернулася до своїх прихильників, сповіщаючи про те, що у неї присутні всі симптоми захворювання.

Коронавірус продовжує поширюватися. Через вірусний агент на самоізоляцію пішла відома актриса, яка знімалася в Бондіані у 2008 році. Про це вона розповіла в Instagram.

"Сиджу в ізоляції у будинку з діагнозом коронавірус. Вже майже тиждень хворію. Температура і слабкість - мої основні симптоми. Будьте обережні та приймайте це серйозно!" - розповіла Куриленко.

Ольга Куриленко хвора коронавірусом (скріншот: instagram.com/olgakurylenkoofficial)

40-річна актриса Ольга Куриленко народилася в Бердянську Запорізької області. Свою кар'єру вона розпочала як модель, а популярність як актриса придбала після виходу фільму "Париж, я кохаю тебе".

Зараз вона живе закордоном.

Нагадаємо, що раніше коронавірус був діагностований відомому акторові Тому Хенксу. Американський актор не став нічого приховувати від соціуму, а тому повідомив про проблему при першій же можливості в соціальній мережі Instagram.

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