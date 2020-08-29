Весь Голлівуд тужить через смерть зірки Marvel: Чедвік Боузман, ти був героєм

Легендарний голлівудський актор Чедвік Боузман помер на 44-му році життя через онкологічне захворювання товстої кишки. Актор боровся з раком 4 роки, проте хвороба виявилася сильнішою. Трагічна смерть зірки світового кіно потрясла Голлівуд. Близькі та просто фанати артиста не перестають висловлювати свої співчуття про втрату. Голлівудські зірки також висловили свою скорботу за померлим генієм.

Звістка про смерть актора з'явилася на офіційних сторінках Чедвіка Боузмана в Twitter і Instagram. Саме там знаменитості залишили свої слова співчуття близьким про непоправну втрату. Зірка фільмів "Аватар" і "Вартові Галактики" Зої Салдана назвала колегу "найкласнішим месником і найтихішим воїном".

"Мені шкода, що у мене не вистачило сміливості сказати тобі, що твоє виконання Т'Чаллы було найкращим втіленням короля, яке я коли-небудь бачила. Спочивай з миром, брат. Мої сини завжди будуть пам'ятати твоє ім'я!" — написала вона.

Актриса Сідель Ноель, яка була партнеркою Чедвіка по майданчику під час зйомок фільму "Чорна пантера", також написала про силу Боузмана і його вплив на оточуючих.

"Я зломлена. Молюся за твою сім'ю, друзів і кохану дружину. Я ніколи не забуду твої слова, сказані мені після зйомок "Чорної пантери", і назавжди збережу їх у своєму серці", — написала актриса.

Актор і режисер Марк Руффало заявив, що для нього було великою честю знати Боузмана і працювати з ним.

"Це був щедрий і щирий чоловік. Ти вірив у священну сутність роботи й викладався на повну. З любов'ю до твоєї сім'ї", — написав Руффало.

Раніше у віці 98 років померла зірка фільму "Одинадцять друзів Оушена".