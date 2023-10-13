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Голый Ленни Кравиц показал, как выглядит его тело в 59 лет в клипе украинки (видео)

Ленни Кравиц (фото: скриншот из YouTube-канала Lenny Kravitz)
Автор: Иванна Пашкевич

Кажется, будто Ленни Кравиц пьет утром не кофе, а некий "эликсир молодости". Доказательством тому может служить его новая видеоработа на песню TK421, где 59-летний певец продемонстрировал свое роскошное тело. Клип, кстати, сняла для него украинка Таню Муиньо.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram режиссера.

Ленни Кравиц полностью обнажился в новом клипе

В новом ролике американский музыкант предстает полностью обнаженным, демонстрируя отличную физическую форму и тренированное тело.

Все самое главное он прикрывает только одной ладонью.

Ленни Кравиц в клипе Таню Муиньо (фото: скриншот из YouTube-канала Lenny Kravitz)

Накануне премьеры знаменитый исполнитель выложил в своих соцсетях небольшой фрагмент клипа, заставивший поклонников его творчества просматривать видео "миллион раз".

Украинская режиссер Таня Муиньо, снявшая для звезды клип, поделилась своими впечатлениями от работы с Ленни:

"С первого дня и до сегодняшнего дня каждый момент работы с тобой был особенным. Спасибо за путешествие!".

Лени Кравиц из Таню (фото: instagram.com/tanumuino)

В комментариях под ее постом Кравиц написал, что с нетерпением ждет их следующего совместного проекта.

"Когда объединяешь двух украинцев, - вот что получается. Со всей любовью и уважением к вам. Не могу дождаться, чтобы сделать это снова", - прокомментировал клип исполнитель.

Реакция юзеров

Пользователи сети в восторге от клипа и его главного героя. Некоторые даже пообещали себе купить абонемент в зал, чтобы иметь такое роскошное тело, как у Ленни.

  • Пішов записатись в зал на тиждень вперед
  • Викликайте швидку! Таню ти найкраща
  • Сподіваємось, що ти завагітніла
  • Втілення моїх фантазій в неймовірному кадрі (і не тільки моїх)
  • Це найраще, що я бачила

 

Недавно звезда сериала "Секс и город" умилила всех видео с маленькой украинкой.

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