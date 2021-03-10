Рік з COVID-19: як українці навчилися ходити до лікарів онлайн

Як зазначають в компанії, прийом у "Здорро" ведуть понад 1100 фахівців. Вибрати лікаря можна зі 130 медичних спеціальностей.

"Smart клініка "Здорро" пропонує вам не тільки розмову з лікарем онлайні, це майданчик для повноцінних медичних консультацій зі зручним інтерфейсом, де є можливість: відкрити особистий кабінет пацієнта, в якому буде фіксуватися історія звернень та результати консультацій; знайти і вибрати лікаря за фахом, рейтингом та відгуками; записатися на прийом у зручний час; отримати онлайн консультацію в текстовому або відео форматі з висновками лікаря; запросити альтернативну думку у профільних фахівців", - зазначають в компанії.

Завдяки тому, що Smart клініка "Здорро" працює в кожному українському місті чи селі, де є інтернет, ви можете консультуватися у провідних фахівців з усієї України. І не потрібно їхати в обласний центр або столицю.

Додатковим критерієм, який допоможе обрати фахівця, є рейтинг, який залежить від стажу лікаря і наукового ступеня: серед фахівців клініки багато практикуючих кандидатів і докторів медичних наук. Окрім того, smart клініка "Здорро" дає можливість отримати разову консультацію.

У Vodafone зазначають, що при заснуванні клініки вони ставили собі завдання - створити перше в Україні повноцінне рішення, яке об'єднає телемедицину і напрацювання Vodafone у сфері BigData аналітики, IoT-сервісів та застосуванні штучного інтелекту.

Наступним етапом роботи клініки стане підключення онлайн-аптек, лабораторій та чат-бота з елементами штучного інтелекту, який допоможе людям самостійно слідкувати за станом свого здоров'я і, в разі необхідності, звертатися за медичною консультацією.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксували 6 377 нових випадків коронавірусу. Це майже вдвічі більше, ніж днем раніше, коли було 3621 випадок.