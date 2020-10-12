Гниле суспільство: вчинок водія і пасажирів автобуса обурив киян

Мешканку Києва обурила поведінка водія і пасажирів автобуса
У суботу, 10 жовтня, мешканку Києва сильно обурило поведінки водія і пасажирів автобуса №46, які не захотіли допомогти жінці з обмеженими можливостями.
Інцидент стався на зупинці "Лівобережна". Жінка в інвалідному візку просила водія під'їхати пандусом, щоб вона могла заїхати у громадський транспорт. Про це повідомляє Тетяна Шахнік на своїй сторінці в Facebook.
Водій ігнорував її, тому вона звернулася до пасажирів, але люди теж не звертали на неї уваги. Вони просто відштовхували всіх, щоб швидше зайняти сидячі місця.
Тетяна вирішила допомогти жінці і забігла до водія, але той тільки відмахувався, щоб вона йшла геть. Кондуктор сказала, що вона не водій і допомагати не стане навіть на прохання під'їхати пандусом до бордюру.
Серед людей знайшовся один небайдужий хлопець, який просто йшов мимо. Він почав допомагати у відкритті пандуса, але він не відкидався, тому що був закритий.
Тетяна ще раз попросила водія вийти і відкрити пандус, але він просто закрив двері автобуса, коли вона була на сходах. Тетяну придавило, і вона підняла шум, після цього водій відкрив двері, щоб вона могла вийти. Але жінка випала. А водій просто поїхав.
Автобус №46 (фото: facebook.com/tanya.sahnyuk)
Жінка шокована такою байдужістю громадян, і підкреслила, що сильно розчарована від гнилого суспільства. Користувачі мережі також обурені поведінкою пасажирів і водія автобуса.
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