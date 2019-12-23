Гнітюча імла і розруха: в мережі показали моторошні кадри зруйнованого Донбасу

У мережі показали кадри Донецька, який був зруйнований бойовиками за шість років окупації. Раніше розвинуте місто перетворилося практично в руїни. Відео розмістили в Twitter-акаунті ZelloXoxma.

На кадрах невеликого відеоролика видно бетонні руїни великого супермаркету Метро, від якого залишився лише каркас. Вся територія навколо, а також дорога - в уламках від снарядів і ямах. Блогер показав, як виглядає на даний момент колишній торговий центр, та похмура погода додає ролику гнітюче враження.

"Жив якийсь Донецьк "пригноблений" Україною, з новобудовами, роботою, новим аеропортом, з Лігою чемпіонів на новому стадіоні. А потім раптом - бац !! І його "асвабадили!" Що стає з територією, коли туди приходить руській мир? Там вас чекає руїна, переважна імла і сіра зона", - йдеться у підписі до відео.

Користувачі негативно відреагували на такі сумні кадри з окупованого Донецька.

Донецьк перетворився просто в російський полігон, а в полігоні не потрібна інфраструктура. Метро місцеві розносили. Навіть у нас в Лисичанську у 2014 році народ встиг помародерствовать.

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