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Гнітюча імла і розруха: в мережі показали моторошні кадри зруйнованого Донбасу

STYLERЖиття    23.12.2019 - 22:55
Гнітюча імла і розруха: в мережі показали моторошні кадри зруйнованого Донбасу
У мережі показали моторошні кадри зруйнованого Донецька (Колаж РБК-Україна)

Замість доріг у Донецьку тільки ями, а всі навколо всипане осколками

У мережі показали кадри Донецька, який був зруйнований бойовиками за шість років окупації. Раніше розвинуте місто перетворилося практично в руїни. Відео розмістили в Twitter-акаунті ZelloXoxma.

На кадрах невеликого відеоролика видно бетонні руїни великого супермаркету Метро, від якого залишився лише каркас. Вся територія навколо, а також дорога - в уламках від снарядів і ямах. Блогер показав, як виглядає на даний момент колишній торговий центр, та похмура погода додає ролику гнітюче враження.

"Жив якийсь Донецьк "пригноблений" Україною, з новобудовами, роботою, новим аеропортом, з Лігою чемпіонів на новому стадіоні. А потім раптом - бац !! І його "асвабадили!" Що стає з територією, коли туди приходить руській мир? Там вас чекає руїна, переважна імла і сіра зона", - йдеться у підписі до відео.

Користувачі негативно відреагували на такі сумні кадри з окупованого Донецька.

  • Донецьк перетворився просто в російський полігон, а в полігоні не потрібна інфраструктура. Метро місцеві розносили. Навіть у нас в Лисичанську у 2014 році народ встиг помародерствовать.
  • Це російський світ
  • Діди за METRO віскарь проливали!
  • Абхазія повторилася
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