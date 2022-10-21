Глобальное потепление может спровоцировать новые пандемии: ученые сделали предупреждение

По результатам нового исследования ученые заявляют, что следующая пандемия может прийти из Арктики. Она будет вызвана глобальным потеплением, так как из-за повышения температуры воздуха начинают таять ледники. Вирусы, которые скованны сейчас во льдах, могут освободиться.

Исследователи изучили грунт и осадочные породы в озере Хейзен. Это самый большой водоем на севере за полярным кругом. Методом секвенирования они попытались обнаружить там ДНК и РНК различных вирусов.

"Из-за потока воды от тающих ледников риск возрастает. И к этому приводит изменение климата. Арктика может стать благодатной почвой для развития новых пандемий", - утверждают ученые.

Предварительные исследования воды показали, что действительно в результате таяния ледников могут выделяться разные патогены, паразиты и вирусы. При таянии все они будут освобождаться и попадать в русла рек и озер.

Поэтому ученые считают, что есть большой риск того, что глобальное потепление может спровоцировать новые пандемии.

За последние 20 лет таяние ледникового щита Гренландии повысило уровень мирового океана на 1,2 см.