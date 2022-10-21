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Глобальное потепление может спровоцировать новые пандемии: ученые сделали предупреждение

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Пятница 21 октября 2022 17:33
Глобальное потепление может спровоцировать новые пандемии: ученые сделали предупреждение Таяние ледников может вызвать на Земле новые пандемии (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

На фоне глобального потепления происходит таяние ледников, в которых могут скрываться множество вирусов. И это грозит человечеству новыми пандемиями.

Об этом говорится в исследовании, которое опубликовано в журнале The Royal Society.

По результатам нового исследования ученые заявляют, что следующая пандемия может прийти из Арктики. Она будет вызвана глобальным потеплением, так как из-за повышения температуры воздуха начинают таять ледники. Вирусы, которые скованны сейчас во льдах, могут освободиться.

Исследователи изучили грунт и осадочные породы в озере Хейзен. Это самый большой водоем на севере за полярным кругом. Методом секвенирования они попытались обнаружить там ДНК и РНК различных вирусов.

"Из-за потока воды от тающих ледников риск возрастает. И к этому приводит изменение климата. Арктика может стать благодатной почвой для развития новых пандемий", - утверждают ученые.

Предварительные исследования воды показали, что действительно в результате таяния ледников могут выделяться разные патогены, паразиты и вирусы. При таянии все они будут освобождаться и попадать в русла рек и озер.

Поэтому ученые считают, что есть большой риск того, что глобальное потепление может спровоцировать новые пандемии.

За последние 20 лет таяние ледникового щита Гренландии повысило уровень мирового океана на 1,2 см.

Кстати, ранее мы писали о том, как будет выглядеть Земля, когда растают все ледники.

А еще рассказывали о том, что мир на пороге 5 катастрофических климатических моментов.

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Глобальное потепление исследование