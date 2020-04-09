Глоба передбачив дату закінчення пандемії коронавіруса: усі деталі

Коронавірус в Україні зафіксований вже в 1 668 осіб, з них 58 померли. Найбільше заражених спостерігається в Чернівецькій області – 273 людини. Відомий астролог Павло Глоба передбачив дату закінчення пандемії.

За словами астролога, пандемія COVID-19 пов'язана з несприятливим розташуванням зірок. Людство страждає через те, що планета Ліліт, яка ще має назву Чорного Місяця, увійшла в знак Овна. Це сталося 27 січня.

Саме з цієї пори інфекція з Китаю почала стрімко поширюватися по всьому світу. Чорний Місяць є підступною прихованою планетою, з якою у людей і раніше було пов'язано багато проблем.

За словами Глоби, пандемія чуми, яка в 14 столітті викосила пів Європи, теж була пов'язана з Чорним Місяцем, що розташувався в сузір'ї Овна. Тому поки планета буде залишатися там, нічого хорошого людство не чекає.

При цьому ситуація погіршується ще тим, що 2020 рік високосний і це часто призводить до катаклізмів. Не можна також забувати, що за східним календарем це рік Пацюка. А пацюки завжди були переносниками інфекцій.

Коли все закінчиться

За словами Глоби, Чорний Місяць вийде з сузір'я Овна 20 жовтня 2020 року. Але його вплив на Землю почне слабшати вже з початку літа. До жовтня коронавірус нікуди не дінеться, але він почне відходити.

А до того часу необхідно дотримуватися особистої гігієни і намагатися менше контактувати з іншими людьми.

Нагадаємо, що лікарі розповіли про новітні розробки ліків і вакцини від коронавіруса.