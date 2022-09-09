Глисти тут ні до чого: доктор пояснив скрегіт зубів ночами

Коли зустрічається бруксизм

Цей розлад часто зустрічається часто у дітей, тому люди придумали міф про глистів.

У дітей це завжди проходить, у дорослих, на жаль, ні.

Зустрічається у 10% дорослих людей.

Часто буває при психоемоційних перевантаженнях, тривожних станах, депресіях і т. п.

Людина відчуває біль в жувальних м'язах, в нижній щелепі, в зубах.

Якщо, ви помітили, що емаль стерлася, зуби стали коротшими, з'явилися відколи, тріщини, з'явилася чутливість емалі.

Симптоми бруксизму

У вас болять жувальні м'язи вранці

У вас тріскаються і стираються зуби

Вранці відчуває головний біль і біль в нижній щелепі

Ви відчуваєте біль в області обличчя.

Як лікується бруксизм

Стоматологи пропонують капи, але вони не показали в перспективі ефекту, а навпаки виявили, що порушують прикус.

Якщо не допомагає гігієна сну, немедикаментозні засоби, і лікування у психотерапевта, то перспективний метод лікування - це ботуліновий токсин.

Ботуліновий токсин розслабляє жувальні м'язи, переводить їх в стан сну, ін'єкції потрібно робити 2 рази на день, жувальна функція не страждає.

Ботокс також зробить більш красивою форму обличчя, овал обличчя.

Були проведені дослідження, що ін'єкції ботоксу в жувальний м'яз полегшують перебіг бруксизму.