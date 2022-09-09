Глисти тут ні до чого: доктор пояснив скрегіт зубів ночами

Бруксизм - це мимовільне стиснення жувальних м'язів і скрегіт зубами вночі або вдень. Глисти до цього не мають ніякого відношення.
Про це розповів лікар-невролог і психіатр вищої категорії Євген Скрипник.
Стоматологи пропонують капи, але вони не показали в перспективі ефекту, а навпаки виявили, що порушують прикус.
Якщо не допомагає гігієна сну, немедикаментозні засоби, і лікування у психотерапевта, то перспективний метод лікування - це ботуліновий токсин.
Ботуліновий токсин розслабляє жувальні м'язи, переводить їх в стан сну, ін'єкції потрібно робити 2 рази на день, жувальна функція не страждає.
Ботокс також зробить більш красивою форму обличчя, овал обличчя.
Були проведені дослідження, що ін'єкції ботоксу в жувальний м'яз полегшують перебіг бруксизму.
Нагадаємо, що раніше лікар назвав абсолютно даремний спосіб лікувати гіпертонію.
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