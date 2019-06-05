На очах у сім'ї: багатодітний батько розбився на каруселі під Одесою (відео)

Колаж РБК-Україна

Дружина і троє дітей залишилися без годувальника

Напередодні багатодітний батько розбився на каруселі під Одесою, залишивши дружину і троє дітей без годувальника. Про страшний інцидент інформує видання "Сьогодні".

Святкування дня Білгород-Дністровського закінчилося плачевно для багатодітного батька, який упав з каруселі з п'ятиметрової висоти і розбився на смерть, оскільки ремінь безпеки був ненадійний та самостійно розстібнувся.

Наголошується, що атракціони встановили напередодні, а тому багатодітній родині стало цікаво випробувати нові каруселі. Однак конструкція атракціону виявилася занадто слабкою, були видні сліди зварювальних робіт, в тому числі - на ремені безпеки.

За дві хвилини прибули медики і констатували смерть. Діагноз: черепно-мозкова травма, несумісна з життям. Слідчі відкрили кримінальне провадження та пред'явили підозру власнику атракціону. Тепер порушнику загрожує вісім років за гратами.

Гойдалки на час слідства опечатали. Власник з пресою спілкуватися відмовляється. Журналісти з'ясували, що він з атракціонами постійно гастролює по Україні. Дозвіл на їх розміщення дає місцева влада, але вона не перевіряє технічний стан атракціонів.

Відео: YouTube/Сьогодні)

Раніше у Рівному гойдалки скалічили двох дітей. Трагедія сталася в пейнтбольному клубі по вулиці Чорновола у Рівному.

Ми писали, що на Волині втопився у ставку півторарічний хлопчик.

А також розповідали про те, що на Прикарпатті вбили відомого мецената і його дружину.