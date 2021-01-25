Глава "Роскосмосу" наїхав на експосла США і миттєво поплатився за це

Facebook заблокував можливість публікувати пости та коментарі голови "Роскосмосу" Дмитру Рогозіну. Російський чиновник потрапив у немилість після свого висловлювання на адресу колишнього посла в Росії Майкла Макфола.

Експосол США в Росії Майкл Макфол на своїх сторінках у соціальних мережах висловив підтримку протестів на захист опозиціонера Олексія Навального. Він висловив на своїй сторінці в Twitter захоплення сміливістю громадян. Деталі повідомляє ТСН.

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Голові "Роскосмосу" Дмитру Рогозіну ці публікації не сподобалися, і він порадив Майклу Макфолу не втручатися в справи іншої країни.

"Нам відомо, як "борці за свободу слова" в США цю свободу слова у своїх мережах блокують. Розумію, навіщо у твоєму твіті посилання на адміна Twitter. Хочеш мене заблокувати, Майкл? А твої висловлювання тут - це нахабне втручання у справи моєї країни. Good night, @McFaul", - написав Рогозін.

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Після цього глава "Роскосмосу" вирішив перенести полеміку на сторінку у Facebook, де вже більш жорстко звернувся до всіх американців.

"Ви, панове американці, остаточно знахабніли. Вчителів з себе не будуйте, вчителя ви хрінові, такий бардак на весь світ в себе влаштували", - написав Рогозін.

Ще через кілька годин пост Рогозіна був прихований, а він сам повідомив, що йому заблокували обліковий запис.

"Мій акаунт забанили на добу, тому що мій пост нібито порушує правила Спільноти. Саму публікацію приховали. Ось вам і вся "свобода слова" на американський манер", - повідомив глава "Роскосмосу".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Twitter заблокував десятки тисяч акаунтів прихильників теорій змови.