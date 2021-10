Голову Мінкульта звинуватили в спробі захоплення Одеської кіностудії: що відомо

Так, за даними розслідувачів, 11 жовтня 2016 року тоді ще генеральний продюсер телеканалу "1+1" Олександр Ткаченко отримав у подарунок права на британську компанію Big Boom LTD. Вже через тиждень Big Boom LTD змінила назву на Cinema Love LTD і купила Фонд розвитку кіномистецтва у компанії Тетяни Тарути, - дочки Сергія Тарути. Так, Олександр Ткаченко отримав 25% акцій Одеської кіностудії.

Розмір угоди, згідно з документами, які потрапили в розпорядження журналістів, не оголошується. До слова, мовчить і сам голова Мінкульту Олександр Ткаченко, мовляв, - "комерційна таємниця".

Представлення своїх інтересів у фонді Ткаченко довірив тодішньому заступнику гендиректора "1+1" В'ячеславу Мієнку. Таке призначення Ткаченко пояснив особистою довірою. Після виборів 2019 року В'ячеслава Мієнка, після підвищення Ткаченка, призначили директором з питань комунікації телеканалу "1+1".

В цей час естонська компанія SMARTSOLUTIONS GROUP, що належить Мієнку, супроводжувала роботу компанії Ткаченка Cinema Love LTD. "Смартсолюшнс" відповідала за роботу з міжнародною юридичною компанією Alpha Consulting. Більш того, Мієнко також входить до наглядової ради Одеської кіностудії. У свою чергу, довірений партнер і директор компанії Smart Solutions, Анна Савченко, стала членом ревізійної комісії все тієї ж Одеської кіностудії. У наглядовій раді з'явилися і інші працівники компанії Мієнка.

Двома роками раніше, - в 2017-му році директором Одеської кіностудії призначили адвоката Андрія Осипова, який з 2016-го обіймав посаду виконавчого директора Smart Solutions. Тієї самої компанії, яка належить В'ячеславу Мієнку. Саме під час керівництва Осипова Одеська кіностудія подала позов до Мінкульту України. В результаті судового рішення держава могла втратити контрольний пакет акцій кіностудії. Але суд відмовив у позовних вимогах.

Відзначимо, що законопроект про умови приватизації державних кіностудій отримав схвалення профільного комітету на чолі з Олександром Ткаченком. Трохи пізніше його підтримали 253 народних депутатів. За словами самого Ткаченка, конфлікт інтересів змусив його, призначеного міністром культури України, 9 червня 2020 року, нібито продати свою частку Одеської кіностудії банкіру Олександру Морозову, - менеджеру "Смарт Холдингу" Вадима Новинського.

Втім, у своїй декларації прибуток від продажу частки Одеської кіностудії Ткаченко не вказав. Більш того, журналісти Слідство.Інфо повідомляють, - Ткаченко не отримував від Морозова грошей.

У коментарі РБК-Україна міністр Олександр Ткаченко також прокоментував звинувачення. По його словам, це був не офшор, а легально створена британська компанія під юрисдикцією Англії з відкритим реєстром.

"Те, що зазначається як "отримав у подарунок", насправді є лише видом угоди. Звичайна практика юристів, коли у іноземній компанії без діяльності змінюється акціонер. Відповідний дохід мною було задекларовано і відображено у податковій декларації з подальшою сплатою податку", - каже він.

Крім того, Ткаченко додав, що він є співвласником Одеської кіностудії з 2006 року.

"Це був мій власний бізнес, який я мав ще до приходу в 1+1 медіа, тому "захоплювати" мені не потрібно було нічого. Попередні домовленості було досягнуто у 2016, а реалізація угоди зі зміною часток була у 2017 році. В 2019 році я передав в управління всі свої корпоративні права, як цього вимагає закон. У 2020 році я продав акції англійської компанії Олександру Морозову. Угода передбачала терміни та умови розрахунку, тому при отриманні мною доходу - кошти будуть відображені в декларації відповідно до вимог законодавства", - резюмував міністр.