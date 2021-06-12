Головний санлікар розповів, коли робити щеплення після перенесеного COVID-19

Заступник міністра також зазначив, що вакцинація зараз є доступною, безпечною, і впливає на систему громадського здоров'я.

"Вона захищає не тільки від самого розвитку коронавірусної хвороби, але і від тяжкого перебігу цієї хвороби, знижує ризик бути госпіталізованим або померти", - сказав Кузін.

Лікар вважає вакцинацію прикладом здорового глузду і відповідальності за своє здоров'я та оточуючих.

Заступник голови МОЗ розповів про загальновизнану рекомендацію після перенесеного COVID-19 робити щеплення не раніше, ніж через 6 місяців.

"Якщо людина має супутні захворювання, або у неї є імунні захворювання, вона може зробити таке щеплення раніше. Таке рішення має прийматися після консультації з лікарем", - наголосив Кузін.

Він додав, що зараз на всій території України діє "зелений" рівень епідеміологічної небезпеки, в цілому фіксується зниження рівня захворюваності. Проте восени "ситуація не буде такою красивою, якою вона є зараз".

"Однак ми не розраховуємо на те, що спалах буде масштабний, або такий, як був минулого року. Оскільки є частина людей, яка вже перехворіла, або вакцинувалась", - сказав головний санлікар України.