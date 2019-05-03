Головні принципи безпечного харчування: поради доктора Комаровського

Доктор Євген Комаровський розповів про найбільш важливі правила безпечного харчування, які важливі для того, щоб уникнути ризику харчових отруєнь, як у дорослих, так і у дітей. Про це лікар повідомив на своїй Instagram-сторінці.

Іменитий педіатр, який нещодавно розповів про важливі нюанси сезонної алергії, повідомив батьків про п'ять принципів безпечного харчування.

Відокремлюйте сире від готового. Зберігайте продукти при безпечній температурі. Проводьте ретельну термічну обробку продуктів. Використовуйте лише свіжі продукти і чисту воду. Головне правило на кухні: сумніваєшся – викинь!

Комаровський розповів про правила безпечного харчування (instagram.com/doctor_komarovskiy/)

Користувачі мережі погодилися з педіатром, про що вони висловилися в коментарях під публікацією.

"Так, дотримуватися правил безпечного харчування - це вкрай важливо!"

"Як добре, що є харчування в баночках - в будь-якій ситуації (в літаку, в машині, на природі) - відкрив і їжа готова";

"Моя знайома миє овочі і фрукти содою, це нормально?"

"Принципи прості, але дуже ефективні!"

Нагадаємо, нещодавно доктор Комаровський зробив важливу заяву про вживання алкоголю під час вагітності.

Раніше доктор Комаровський також відповів на важливе питання, яким часто задаються батьки малюків, які зіткнулися з першими труднощами при прорізуванні молочних зубів.

До речі, Євген Комаровський розповів батькам, як швидко і правильно привчити дитину до горщика.