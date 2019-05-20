Головне - вчасно виявити: Супрун нагадала українцям про смертельні недуги

Уляна Супрун вирішила нагадати українцям про смертельні недуги, а також повідомила, як уберегти себе від них. Відповідний пост експерт розмістила у соцмережі Facebook на своїй сторінці.

"Триває європейський тиждень тестування на ВІЛ та гепатити B і С. Знайдіть 15 хвилин свого часу та обов'язково пройдіть тест. У разі цих хвороб раннє виявлення та своєчасно розпочате лікування дуже важливі та можуть зберегти вам життя", - написала Супрун.

Крім того, в. о. міністра охорони здоров'я розповіла, де можна перевіритися:

До 24 травня включно в різних містах України працюють мобільні пункти тестування AHF Ukraine і Альянс громадського здоров'я Alliance for Public Health.

В кабінеті інфекційних захворювань за місцем проживання, в центрах СНІДу.

У Києві мобільні пункти будуть працювати за таким графіком:

20.05. Парк Шевченка з 10 по 15 годин

21.05 Студмістечко ВДНГ з 10 по 15 годин

22.05.Студмистечко КПІ з 14 по 18 годин

23.05. Маріїнський парк з 10 по 15 годин

Фото: (facebook.com/ulanasuprun)

"Близько 60 000 чоловік в Україні не знає про свій ВІЛ-статус. Крім того, більшість нових випадків виявляються вперше на 3 і 4 клінічних стадіях ВІЛ-інфекції, коли стан здоров'я вже незадовільний. Ця ситуація може бути виправлена, якщо не закривати очі на проблему і вчасно проходити тестування", - підсумувала Супрун.

Раніше Супрун розповіла, як подолати напад важкої тривоги, коли відчуваєш страх і розгубленість.

Повідомлялося про те, що Супрун назвала основну причину проблем з печінкою. Виявляється, цей орган не вбирає в себе важкі метали або антибіотики, до того ж, це може бути досить небезпечно.

Супрун поділилася шокуючими фактами про цукровий діабет. Експерт стверджує, що рівень глюкози в крові повинен бути відносно постійним, а її надлишок небезпечний для судин, нейронів, шкіри, формених елементів крові, сітківки ока та навіть ускладнює перебіг бактеріальних інфекцій.