Головна зірка "Алеї слави": померла оскароносна актриса

Голлівудська актриса Дайан Керролл померла на 85-му році життя. Причиною смерті оскароносної актриси стало онкологічне захворювання. Останні дні свого життя вона провела у Лос-Анджелесі. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на її дочку

Як повідомляється у виданні, причиною смерті актриси став рак, з яким вона боролася в останні кілька років.

Дайан Керролл народилася в 1935 році в Нью-Йорку. Актриса, найбільш відома публіці по головній ролі в сіткомі "Джулія", що виходив на телеканалі NBC у 1968-1971 роках. "Джулія" стала першим серіалом, в якому афроамериканка грала роль прислуги, зазначає агентство.

У 1975 році Керролл номінували на "Оскар" в категорії "Краща жіноча роль" за головну роль у фільмі "Клодін". У 1962 році актриса отримала премію "Тоні" за головну роль в мюзиклі "No Strings". Керролл була не тільки актрисою, але і співачкою. Загалом за свою кар'єру вона п'ять разів номінувалася на "Еммі", тричі на "Золотий глобус" (вигравши у 1969 році за "Джулія"), а також в 1990 році була удостоєна іменної зірки на голлівудській "Алеї слави".

Дайан Керролл (фото: hollywoodreporter.com)

Керролл чотири рази була заміжня, народивши в 1960 році від першого чоловіка дочку. В 1960-ті актриса була заручена з Сідні Пуатьє, але до весілля справа так і не дійшла. Дайан Керролл пройшла успішний курс лікування від раку молочної залози, ставши після цього активістом у боротьбі з цією хворобою.

Дайан Керролл - Fun Life (відео: youtube.com)

Нагадаємо, що раніше помер відомий актор, виконавець ролі Остапа Бендера.