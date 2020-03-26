Глава МОЗ здивував висловлюванням про гроші на трупи: з'явилося відео

Глава МОЗ Ілля Ємець, який раніше "напророкував" загибель всіх пенсіонерів через коронавірус, зробив нову тривожну і неоднозначну заяву.

Чиновник в інтерв'ю поділився думками про те, на порятунок яких громадян доцільно виділяти кошти. Міністр знову нагадав про вікову групу ризику та середньої тривалості життя українців та порадив фінансистам підрахувати, скільки потрібно виділити грошей "на ще живих людей, а не на трупих" (тут - дослівно).

Дивна фраза Ємця викликала в мережі здивування і обурення, проте відомий журналіст Денис Казанський зазначив, що насправді зрозуміти вислів міністра важко. Також він опублікував у своєму Facebook відповідне відео.

"Подивився епічне інтерв'ю міністра охорони здоров'я Ємця, яке він дав 112 каналу. Зараз пишуть, що міністр у ньому назвав трупами людей старше 65 років, але насправді досить складно зрозуміти, що сказав Ємець. Дослівно фраза звучить так:

"Тривалість життя середня для чоловіків по-моєму у нас складає 65 років. Тому я вам скажу відверто, що коли фінансисти, які нам повинні допомагати, починають розразховувати на тих людей, які ще у нас... я не лякаю і не жартую... які у нас ще живі, то я весь час кажу, ви пiдрахуйте, скільки нам треба виділити фінансів. Так? Але на ще живих людей, а не на трупих".

Якщо чесно, я мало що зрозумів в цьому потоці свідомості. Але сподіваюся, борці з соросятами задоволені. Саме таких професіоналів вони хотіли у МОЗі", - йдеться у публікації.

Відео: Ілля Ємець оскандалився фразою про виділення коштів на трупи

У коментарях під роликом юзери почали активно обговорювати фразу Ємця про "трупих", яка насторожила і обурила користувачів мережі.

Фото: скрін коментарів facebook.com/den.kazansky

Як повідомлялося, раніше відомий біолог оцінив ефективність аптечних масок в боротьбі з поширенням коронавіруса в Україні та пояснив, як вірус переміщається в просторі.