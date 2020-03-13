Глава МОЗ "передрік" смерть від коронавіруса третині українців (відео)

Коронавірус в Україні підтвердили у трьох людей. А новоспечений глава МОЗ Ілля Ємець вже встиг оскандалитися, напророкувавши смерть від COVID-19 певної категорії українців. Про це у Facebook написав нардеп з партії "Голос" Ярослав Железняк, а пізніше в мережі з'явилося відео зі скандальним висловлюванням топ-чиновника.

Про це Ємець сказав під час засідання профільного комітету.

"Між іншим, цей вірус дітей не вражає, а зараз помруть всі пенсіонери", - заявив Ємець.

Ємець передрік смерть пенсіонерам від коронавіруса (скрін: facebook.com/zheleznyak.y)

При цьому таке висловлювання глава МОЗ допустив у прямій трансляції каналу "Рада".

Зазначимо, що згідно з останніми даними, в Україні живе близько 11,5 млн пенсіонерів. Це становить майже третину населення країни.

Ілля Ємець передрік смерть пенсіонерам від коронавіруса (скрін: facebook.com)

Нагадаємо, що в Україні три підтверджених випадки інфікування COVID-19 - два в Чернівецькій області і один - в Радомишлі Житомирської області. Жінка з Радомишля 13 березня померла від ускладнень коронавірусної інфекції - двосторонньої пневмонії.

Крім того, в Італії померла українка, якій діагностували коронавірус.