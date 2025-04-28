Гламурная футболистка в бикини сводит поклонников с ума соблазнительными фото

26-летняя звезда поделилась в соцсетях двумя яркими кадрами, на которых позирует на скалах в бикини лососевого цвета. Мадлен Райт (фото: instagram.com/madelene_wright)

Свой образ она дополнила колье из ракушек и браслетом в тон.

"Сезон отпусков только начался", - подписала кадры красотка. Мадлен Райт (фото: instagram.com/madelene_wright)

Отметим, что ранее Мадлен выступала за клуб "Чарльтон Атлетик" и считалась одной из ключевых футболисток команды. Однако ее карьера потерпела крах после скандала, когда в сети появилось видео, на котором она пьет шампанское за рулем автомобиля.

Руководство клуба сочло такое поведение несовместимым с принципами профессионального спорта, и после разговора с главным тренером спортсменка была уволена. Мадлен Райт (фото: instagram.com/madelene_wright)

После ухода из футбола Райт пыталась вернуться в большой спорт, наняв личного тренера Люка Джонса для поддержания формы.

Однако найти новую команду ей не удалось, и Мадлен решила сменить направление деятельности. Она начала работать моделью, участвовать в рекламных проектах и создавать контент для платформы OnlyFans.

Мадлен Райт (фото: instagram.com/madelene_wright)

За год подписки на ее материалы приносят ей около 600 тысяч евро. Более того, Райт вошла в десятку самых успешных авторов платформы, конкурируя с такими известными личностями, как бывшая звезда UFC Пейдж ВанЗант.

Несмотря на достижения в новой сфере, в августе 2024 года Мадлен неожиданно объявила о возвращении в спорт, подписав контракт с клубом "Чешем Юнайтед" накануне старта сезона 2024/25. Мадлен Райт (фото: instagram.com/madelene_wright)