Гинеколог Людмила Шупенюк: Рак шейки матки - это рак молодых женщин

С чего начинать половое воспитание девочек, как следить за своей менструацией, как готовиться к приему гинеколога, об интимной жизни для женщин и защите от вируса папилломы человека в интервью РБК-Украина рассказала врач-гинеколог Людмила Шупенюк.

Об уровне половой и сексуальной осведомленности среди украинок, начале полового воспитания девочек и первом походе к гинекологу, изменениях в менструациях, правилах интимной гигиены для женщин, безопасных и надежных контрацептивах, ВПЧ, раке шейки матки читайте в интервью Людмилы Шупенюк.

Людмила Шупенюк – врач-гинеколог с опытом более 30 лет. В 2013 году Людмила стала ведущей медицинского телепроекта "Я соромлюсь свого тіла", однако продолжала практическую деятельность. В 2020 году открыла собственную клинику женского здоровья.

Это сокращенная версия нашего разговора. Полный вариант смотрите на YouTube-канале РБК-Украина.

– Как выбрать профессионального и доказательного гинеколога?

– Я вообще говорю, что врач-гинеколог – это почти твой духовник, потому что это человек, который знает о тебе много вещей, которые на исповеди не всегда женщина хочет сказать, да?

О профессионализме я бы даже не хотела говорить, потому что не профессиональных врачей в принципе, я считаю, не должно быть. На первое место в этой ситуации я бы поставила не столько профессионализм, сколько доверие. У нас у всех разные критерии отношения и оценки человека. Я даже не говорю специалиста, именно человека. И есть человек, которого ты увидела и поняла: "О, с ним я готова идти в огонь и воду".

А есть человек, который просто не вызывает у тебя даже желания говорить. Поэтому, я думаю, что прежде всего это все же подбор человеческого фактора.

Сегодня интернет в этом очень помогает, потому что большинство клиник знакомят нас через соцсети со своими врачами, даже если врач не ведет отдельно, например, свой блог. Вы можете посмотреть подачу, как врач разговаривает, какая у него улыбка, и вы понимаете, подходит вам или нет.

А профессионализм мне даже не хотелось бы это обсуждать, потому что это априори. Это должно быть обязательно.

– Относительно, скажем, некорректных фраз, которые иногда врачи-гинекологи почему-то произносят. Мы можем сейчас перечислить какие-то неочевидные, из-за которых сразу надо выходить из кабинета?

– Ну, вы знаете, я выросла в семье врачей. У меня очень много подруг и друзей именно врачей. Мне даже тяжело подобрать какие-то фразы. Мне кажется, что это не только медицины касается. Это на самом деле какой-то человеческий фактор.

Я думаю, вы так же сталкиваетесь с тем, что сейчас в соцсети можно увидеть кричащую абсолютно глупую фразу. Вот я смотрю и думаю, как врач может вообще озвучить такие вещи. Меня как женщину оскорбляют некоторые вещи. А как у врача они у меня вызывают просто внутреннее сопротивление. Но при этом человек делает таким образом хайп и собирает аудитории, просмотры и тому подобное.

Наверное, то, что недопустимо для меня, может быть абсолютно нормальным для некоторых пациентов. Я ненавижу агрессию в медицине, особенно если речь идет о беременной женщине.

В медицине нет ничего однозначного. И как бы там ни было, это всегда "автор так видит". То есть мы оцениваем какую-то ситуацию в пределах своих знаний и диагностических возможностей, и все равно это предположение. Знаете, в медицине есть такая фраза, что заключительный диагноз ставит патологоанатом, а мы только пытаемся ответить на какие-то вопросы и поставить диагноз.

Поэтому здесь, как по мне, однозначности и заявления – это как раз недопустимо для врача и меня бы это насторожило как пациента

– Из чего должна состоять подготовка женщины к визиту к гинекологу?

– Прежде всего, с выбора гинеколога. Во-вторых, есть две формулы, когда ты идешь к гинекологу. Первая – это когда ты идешь на онкопрофосмотр. То есть тебя ничего не беспокоит, но ты как сознательная женщина понимаешь, что ты раз в год должна пройти то, что у нас сейчас называется модным словом "чекап".

На сегодня должны помнить свою историю, то есть, когда у тебя были месячные, какой характер месячных, если у тебя есть какие-то обследования, они должны быть при тебе. Иногда бывает так, что те 50 минут, которые я разговариваю с женщиной, она 20 минут в телефоне ищет свои анализы.

Желательно, чтобы это был не период критических дней, то есть чтобы это не была менструация. Какой это день менструального цикла? В целом это не имеет особого значения. Во-вторых, должна быть медицинская документация, если она есть.

Когда-то надо было брать с собой перчатки, одноразовое зеркало, сейчас этого не нужно. Особенно, если вы идете в частную клинику, там это все есть. И во многих государственных уже это все есть.

И если же мы говорим о второй формуле, когда женщина идет, когда у нее есть определенные жалобы. Я бы вообще советовала женщине выписать это все, потому что иногда бывает, что пришла растерялась, а потом вышла из кабинета гинеколога и основное не спросила.

Поэтому желательно записать даже свои вопросы, чтобы получить на них корректный ответ. Какой-то специальной подготовки нет.

– А как вы вообще сейчас оцениваете ситуацию с профосмотрами? Чаще профилактически пациентки обращаются или все-таки еще не очень у нас развита профилактическая медицина?

– Вы знаете, когда-то в те времена СССР, я начинала работать. Тогда это было обязательным. Ты не мог попасть к терапевту, пока не пройдешь гинеколога. Ты не мог закрыть больничный лист, пока не пройдешь гинеколога. Это была такая профилактическая медицина. И очень много людей так бы, может, и не пошли, но они приходили, потому что так нужно было.

Это не о сознании, это скорее о требованиях того времени. Сейчас все же картина изменилась. Сейчас никто не требует. Не хочешь, не иди. Поэтому сейчас больше о сознании. По крайней мере у меня большинство пациентов – это уже те, кто что-то слушают и что-то хотят знать о своем здоровье.

Но вот сегодня у меня была женщина, которая пять лет не была у гинеколога. Молодая женщина, 44 года. Мало того, у нее есть жалобы. Но она пять лет не была у гинеколога. Поэтому такие вещи – это печально.

– А относительно сексуальной осведомленности у женщин, у девушек в том числе еще до совершеннолетия. Улучшился ли у нас сейчас этот уровень?

– Вы знаете, я бы сказала увеличился. То есть, если я, учась в школе, думала, что можно поцеловаться и забеременеть, то сейчас такого нет. При том, что я выросла в семье врачей. Но как-то разговаривать с родителями... А литературы не было тогда, об этом никто не говорил. То есть информация – это с подругами на улице.

То сейчас, конечно, для любого возраста, начиная с подросткового возраста и заканчивая уже возрастом менопаузы, ты можешь получить информацию, которая тебя интересует.

Беда в том, что иногда какие-то вещи такие маркетинговые, какие-то собственные взгляды, которые выдают за окончательное мнение и без права обсуждения. Они, видимо, все же влияют.

– С чего вы советуете начинать, скажем, интимную осведомленность девочки?

– Наверное, точно не с визита к гинекологу. Хотя у меня была довольно интересная пациентка. Ко мне записалась девочка восьми лет с мамой, безусловно. Она хотела, чтобы я ей рассказала о менструации. И она попросила маму, чтобы мама привела ее ко мне на прием.

У девочки был ряд вопросов, на которые она хотела услышать ответы. Меня поражает такой подход. Видимо, это воспитание. Это не частая история, но ребенок пришел с четкими вопросами, на которые он хочет услышать ответы.

Есть такие мамы, которые говорят: "Я хочу, чтобы она получила инициацию от вас, потому что вы ей расскажете это нежно, не пугая". Знаете, первый осмотр и первый визит к гинекологу – это как первая любовь: либо тебя напугали на всю жизнь и ты будешь ненавидеть все это, либо ты наоборот влюбишься и будешь понимать, что жизнь прекрасна.

Безусловно, нужно рассказывать о чем-то до того, как это произошло. До того, как началась менструация, до того, как произошел первый половой акт, до того, как возникла какая-то проблема. Потому что человек должен быть осведомлен в этих вещах. И в таких случаях уже, если возникнут какие-то вопросы или какие-то проблемы, то есть смысл идти к гинекологу.

Знаете, у меня раз была история, когда приходит мама с девочкой подростка 13 лет. И вот положите ее на кресло, чтобы она знала, что это такое. Она решила напугать гинекологом дочь, чтобы та не дай Бог, нигде ничего не сделала, потому что вот будешь иметь дело с врачами и там тебя чуть ли не пытать будут. Это надо начинать воспитание с родителей. И к счастью, я думаю, что нам сейчас это удается немножко лучше, чем раньше.

Людмила Шупенюк: О менструации, о первом половом акте и других вещах нужно рассказывать до того, как это произойдет (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

– Как тогда родителям, перебороть свой стыд, возможно, в разговоре с ребенком об интимных вещах? Или, например, когда родители сами инициируют разговор, а ребенок начинает стесняться и закрывается. Что делать в таких случаях?

– Вот в таких случаях можно самому пересмотреть, например, видео, которое ты посоветовала бы посмотреть своей дочери, или прочитать книгу, которую бы ты посоветовала своей дочери.

У меня были такие ситуации, где отцы воспитывали, например, дочь самостоятельно. Нет мамы. Он говорит: "Мне стыдно от тех вопросов, которые задает дочь. Вы бы не могли с ней поговорить?" В таких случаях, если возникает такая ситуация, вы можете прийти и поговорить об этом с гинекологом, психологом, сексологом или вашей подругой, которой девочка может доверять.

Но так или иначе если раньше с этим было достаточно сложно, то сейчас очень много информации, но я советовала бы сначала профильтровать информацию родителям. Ознакомиться самостоятельно, а тогда уже что-то посоветовать. Поверьте мне, многие родители всего не знают, что должно быть. Но это на самом деле очень интересно.

– У меня есть четкое осознание, что вероятно, менструация – это один из главных маркеров для оценки состояния здоровья женщины. Можно ли это так считать?

– Абсолютно с вами согласна. Скажем так, наличие нормальной регулярной менструации не свидетельствует о том, что женщина абсолютно здорова, потому что у нее могут быть какие-то другие проблемы со здоровьем.

Но если мы говорим о гормональной функции, если мы говорим о женском здоровье, то вы правы, что менструация – это тот флажок, который говорит, все ли нормально. И как только происходят какие-то изменения в характере менструации, это должно женщину насторожить. Она должна обратить на это внимание и спросить у врача, является ли это нормой.

– О каких изменениях говорим? Что должно вызывать беспокойство?

– Если мы говорим об изменении менструального цикла, то есть менструация стала либо длиннее, либо короче. До недели – это вариант нормы. Но если месяц нет месячных, или менструации пошли два раза в месяц, это уже может свидетельствовать о какой-то проблеме.

Если менструации были нормальные, а стали обильными или скудными, это тоже может свидетельствовать о каких-то изменениях. Мы не говорим про один раз. Один раз, знаете, как говорится, бывает с каждым. Но если это повторяется у женщины, стоит обращать внимание.

Если появилась, например, болезненная менструация, это повод для того, чтобы обратиться к гинекологу. Потому что иногда менструация – это может быть даже не о проблеме с маткой или яичниками. Это может быть о проблеме с мозгом и щитовидной железой.

Смотрите, за нашу менструальную функцию отвечает пять звеньев. Первое – это кора головного мозга. Второе – это гипоталамус, это структура мозга. Третье – это гипофиз, это структура в мозге. Они между собой коммуницируют и вытягивают те гормоны, которые управляют этим оркестром. А матка и яичники - это исполнители. Проблема может быть на каждом из этих уровней.

Я никогда не забуду случай, когда я была молодым врачом. У меня была девочка 15 лет, лишний вес, менструации по три-четыре недели. И оказалось, что у нее была опухоль мозга, которая проявлялась именно так. Кроме нарушений менструального цикла, других нарушений не было. Поэтому все же если есть нарушения цикла, это может свидетельствовать не только о гинекологических проблемах.

Если, например, мы по гинекологии не обнаружили проблем, должны двигаться дальше по системам организма. Это может быть щитовидная железа, гипофиз, надпочечники, кишечник, лишний вес или недостаточность веса. На это все реагирует наша менструальная функция.

– Обязательно ли пользоваться средствами для интимной гигиены?

– Вы знаете, у нас где-то граничит маркетинг с необходимостью, если быть честным, да? Когда-то в те далекие времена мы лицо водичкой умывали и больше ничем не пользовались. Сейчас я хочу увидеть молодую девушку, которая бы не использовала тоники, кремы, еще что-то. Вы меня спросите, можем ли мы существовать без этого? Я вам скажу: "Конечно, можем". Но вы зададите себе вопрос: хочу ли я существовать без этого?

Потому что я привыкла, что у меня должна быть здоровая, красивая кожа лица. Не факт, что она у вас будет нездоровая и некрасивая, если вы не будете это все использовать. Но если у вас есть проблема, то вы будете использовать специальную косметику для этого. И это будет абсолютно оправдано для вас.

Точно так же и об интимной гигиене. Говорят: "Зачем это все?" Можно водичкой помыться или не дай Бог хозяйственным мылом, и сейчас есть и такие рекомендации.

Но если мы говорим о женщине, которая имеет проблемы, аллергические реакции, возрастные изменения, дерматиты, бактериальные вагинозы, есть средства гигиены, которые позволяют это поддерживать в определенном состоянии. Почему нет?

Кстати, чтобы вы знали, кожа лица по своей структуре очень похожа на кожу вульвы. Поэтому так же и морщины, и акне там может быть. За этим стоит тоже следить не только из-за эстетики, но и из-за здоровья этой кожи.

– А я слышала когда-то утверждение, что нужно поддерживать pH наших половых органов и вот как раз таки с помощью гелей для интимной гигиены мы можем это сделать.

– В нашем организме есть все, что нужно для того, чтобы он был здоров. Есть специальная флора, которая поддерживает правильное pH. Какое должно быть? Там есть своя палочковая флора, которая создает кислую среду, которая фильтрует все, что попадает извне. Но pH влагалища и вообще флора влагалища зависит от состояния кишечника.

Если мы говорим о женщине, у которой есть проблемы с кишечником, с питанием, с запорами, что влияет на состояние ее влагалища и на ее флору, она будет требовать специального ухода. Если женщина молодая и здоровая, то поддерживать pH с помощью каких-то специальных средств, не обязательно.

Но опять же и для кожи рук, и для кожи лица, мы учитываем pH. Почему не нужно здесь? Понятное дело, что очень много маркетинга в этом всем есть. И возможно, определенному проценту женщин это совершенно не нужно, но среди них точно будет та часть, для которой это будет крайне важно.

И есть интимные гели, которые создают pH, который не дает размножаться молочнице, или создают pH, который не допускает возникновения бактериального вагиноза. Поэтому в таких случаях можно подобрать правильную интимную гигиену, которая и будет фактически лечебным средством.

– Какие средства личной гигиены вы советуете использовать как лучший вариант во время месячных?

– Я бы не советовала использовать что-то одно. Потому что на самом деле, когда у нас скудные месячные, когда они только начинаются, или когда они заканчиваются, они не требуют, больших прокладок, менструальной чаши или тампонов, потому что это вносит определенный дискомфорт женщине.

Сегодня мы на любой день менструации можем подобрать свое средство.

Когда это обильные менструации, должна быть прокладка. Выделения должны выходить. Когда они незначительные или мы идем куда-то (на пляж или в бассейн), это может быть тампон. Но это не может быть тампон 24 на 7.

Ночью я бы вообще не советовала использовать тампоны, все же должна быть прокладка. Потому что выделения должны определенным образом выделяться, и 8 часов сна с тампоном, когда в этом нет такой потребности, немного нерационально. Поэтому в арсенале у современной женщины должно быть все.

– Важен ли секс в жизни женщины?

– Интимная жизнь – это тема, вокруг которой сегодня много спекуляций. Очень много мнений, очень много тем обсуждают и, знаете, каждый имеет свое рациональное зерно в этом всем.

Я бы сказала так: если мы говорим о биологической сущности этого процесса, то это заложено природой, чтобы мы могли размножаться и чтобы мы не вымерли. Поэтому есть очень много вещей, которые все же имеют биологическую сущность.

Но опять же, мы имеем возможности. Мы имеем возможности, начиная от заменителей, скажем. Нет мужчины – можно использовать другие средства. Это тоже имеет право на существование.

На самом деле знаете, мне как женщине и как врачу, очень хочется, чтобы интимная жизнь была полноценной и с моего видения полноценная – это когда есть возле тебя человек, с которым ты делишь не только эмоцию, физическая близость это как продолжение.

Но если этого нет, это не значит, что это жизнь неполноценная. Мы можем сублимировать сексуальную энергию во многие вещи, начиная с вышивания крестиками, заканчивая танцами, спортом и так далее.

Если у человека нет потребности, мы не можем рассказывать монахам, например, или тем, кто принял решение не заниматься сексом, что это ерунда. Это выбор каждого человека.

– Каким образом наличие половой жизни или ее отсутствие влияет на гормональный фон женщины, на менструальный цикл?

– Это может быть связано, особенно в определенные периоды жизни женщины, я бы сказала. Потому что, знаете, когда женщина в расцвете, организм все, как говорится, компенсирует.

А вот когда уже есть определенные гормональные недостаточности, когда есть определенные состояния, во время хорошего интима, мы решаем очень много вопросов. Снижается уровень кортизола, инсулина, повышается уровень окситоцина, пролактина, то есть наши гормоны реагируют и на нашу эмоцию, и на нашу физиологию, и это такой допинг. Это так задумано природой, это возможность получить дофамин и серотонин.

Кто-то заедает, чтобы это получить, кто-то использует алкоголь, наркотики, а кто-то использует интимную жизнь. Мне кажется, что это лучший способ.

– Мастурбация работает таким же образом?

– Все-таки хороший секс – это не только о физиологии и получении оргазма. Одной из составляющих оргазма является эмоциональная разрядка. Если женщина или мужчина занимается мастурбацией, при этом фантазируют и они получают оргазм в мозгу, то тогда да, это полноценно.

У женщины около 80 участков в мозге отвечают за оргазм. Представьте себе, мы вообще оргазм чувствуем мозгами, а не нашими органами. На самом деле как у мужчин, так и у женщин 70% сексуальной дисфункции – это про голову. Это не про физиологию. Физиология – это 30%. Не зря говорят, что все проблемы у нас в голове.

– Можем ли назвать самый надежный и самый безопасный вид контрацепции? Бывает ли она такой вообще?

– Самый надежный и самый безопасный, понятное дело – это отсутствие секса. Хотя и то есть один случай непорочного зачатия, который знает история (смеется).

Если мы говорим о том, что интимная жизнь существует, то должна быть контрацепция, которая имеет две цели. Первая цель – это незапланированная беременность, чтобы мы могли предотвратить нежелательную беременность.

А вторая цель – это предохранитель от инфекций, передающихся половым путем. И тут надежность будет абсолютно разной. Потому что надежность в предохранении от нежелательной беременности самое надежное – это пересечение труб. После этого будет гормональная контрацепция, потом презерватив и местные какие-то методы, и заканчивая календарным методом и прерванным половым актом.

Если же мы говорим о надежности в смысле инфекций, передающихся половым путем, то здесь надежнее всего будет презерватив. Очень много женщин, которые даже употребляют гормональные контрацептивы, но у них завязываются новые отношения, то в таких случаях, безусловно, дополняют презервативом.

Но на самом деле любой презерватив, ни женский, ни мужской, это не 100% защиты, потому что они не всегда от беременности оберегают. Ну и не всегда от инфекции. Не нужно думать, что если есть презерватив, то это гарантия от всех проблем.

– Относительно аллергии на те же презервативы, на латекс, имеется в виду, на лубриканты. Как нам понять, что это именно аллергия, а не возможно, хронический цистит у женщины?

– С таким вопросом лучше обратиться к врачу индивидуально. У женщины, например, с весом 42 килограмма цистит может быть связан с дефицитом веса, или с определенными анатомическими особенностями.

Но, если мы говорим о женщине с определенной склонностью к аллергии, это может быть аллергия на латекс, можно здесь можно пробовать разные презервативы. У меня есть женщины, которые даже для УЗИ, приносят с собой, например, презерватив, на которых у них нет аллергии, потому что есть гипоаллергенные.

Так же лубриканты. Если вы использовали этот лубрикант и понимаете, что симптомы появились у вас после интима, то может быть такая история, особенно, если вы аллергик. Может быть и на прокладки, и может быть на все, что угодно.

Но здесь нужно исключить все остальные причины. Потому что легче всего сказать, что у меня аллергия на презервативы, перестать его использовать. И нарваться на какие-то более серьезные проблемы.

Единственная защита от вируса папилломы человека на сегодня - это вакцинация (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

– Вы упомянули о болезнях, которые передаются половым путем и я хочу посвятить следующие вопросы именно этому, а конкретнее ВПЧ. Что такое ВПЧ и является ли он опасным?

– Как вообще возникла история, что ВПЧ – это опасно? Когда-то в те далекие советские времена считалось, что эрозия – это путь к раку, и ее в любом возрасте надо прижигать, морозить и все остальное, чтобы не было рака.

И женщина думала, что если она сделала процедуру замораживания или прижгла эрозию, все, рака у нее не будет. А потом хоп – и почему-то он есть. И начали искать причину. Считалось, что вирус простого герпеса вызывает рак шейки матки. И собственно, когда искали его, нашли папилломавирус.

То, что он связан с этой с этой проблематикой, это было случайно и неожиданно. И выяснилось, что практически около 90% женщин, у которых был рак шейки матки, была и папилломавирусная инфекция. И у 70% из них был папилломавирус типа 16, 18. Поэтому их называют высокоонкогенными.

ВПЧ есть в нашем организме, не сомневайтесь, что у нас есть полный набор различных возбудителей, потому что мы для них целая вселенная. Они для нас отвечают за иммунитет. Я не о вирусах, а вообще о микромире, который в нас живет.

Есть около 200 видов, которые мы знаем на сегодня. Возможно, их есть и больше. И очень многие люди говорят: "Вот у меня здесь есть папиллома, у меня точно есть папилломавирус". Есть и у меня, и у вас, но это не значит, что он есть в генитальной сфере. Там живут немножко другие вирусы, которые могут вызвать определенные изменения.

Сейчас уже исследования говорят о том, что ВПЧ может вызвать и рак горла, и рак прямой кишки. Поэтому ареол этих опасностей увеличивается. Вирус мы лечить не умеем. У нас нет лекарства. Мы можем заблокировать его распространение.

Если иммунная система нашего организма в состоянии преодолеть этот вирус, то мы от него избавимся. Поэтому до 90% вирусов, которые попадают в наш организм, иммунитет их изгоняет, чтобы они не вызывали никакой проблемы. И есть те 10%, в которых он остается.

И у тех людей, которые составляют группу риска, может развиться рак шейки матки. Рак шейки матки занимает четвертое место среди раков. Это рак молодых женщин. Это не тот рак, который в 60 будет. А это женщины 35-44 лет. То есть этот возрастной промежуток чаще всего попадает под раздачу.

Вирус может зайти в организм, погрузиться и долгое время ждать своего бессимптомно, а потом выстрелить, когда иммунитет упал, беременность наступила, возраст подошел, пошел менопаузный период, сменился партнер или пришла еще какая-то инфекция.

Раньше считалось, что где-то 30 лет проходит от момента попадания вируса до момента развития проблематики. Сначала этот срок сократился до 10, сейчас вообще говорят о трех годах.

Сегодня единственный способ предотвратить попадание вируса – это не только использование презервативов. Они, к сожалению, от вируса не защищают, потому что кожа к коже тоже может передаваться в интимной зоне.

Надежный способ – это вакцинация. И ее желательно делать до того, как вирус попал в организм, до начала половой жизни. Поэтому 9-14 лет – это та возрастная группа, которой предлагают проводить вакцинацию.

Когда у нас уже есть специфическая армия, которая может противостоять, вирус пришел, а он все равно придет, если будет интимная жизнь, а мы уже готовы. Мы не даем ему размножаться на наших тканях. Потому что рак – это когда вирус начинает завоевывать все слои нашей ткани и заставляет клетки делиться так, как удобно ему. А когда женщина вакцинирована, есть специфическая защита, которая не дает этого делать.

Может ли возникнуть рак? Может, но гораздо реже. Мы понимаем, что вакцина – это не плацебо от всего, но она уменьшает эти риски.

– Есть ли смысл вакцинироваться после начала половой жизни?

– Да, есть смысл вакцинироваться и можно вакцинироваться до определенного возраста, когда это уместно. Некоторые считают, что это до 45 лет, некоторые – до 37 лет. Почему есть смысл? Во-первых, не все инфицированы вирусом. Но риски того, что инфицирование может быть, остаются. Во-вторых, даже если женщина имеет папилломавирусную инфекцию, это может быть другой тип. 16-м и 18-м никто не запрещает заразиться потом. Защита от этих типов присутствует во всех вакцинах.

Есть четырехвалентные, туда входит еще шестой и 11-й. Это не высокоонкогенные папилломавирусы, но они защищают собственно от этих кандиломатозов гортани, бородавок, то есть вроде онкогенность низкая, но проблемы тоже есть.

И сейчас на наш рынок заходит девятивалентная вакцина, которая, кроме 16-го и 18-го, имеет еще перечень определенных вакцин, от которых защищает. Поэтому есть смысл вакцинироваться.

Есть смысл вакцинироваться даже тем женщинам, которые имеют 16-18, я объясню, почему. Потому что вирус, когда попал в организм, долгое время может сидеть достаточно спокойно и тихо. А потом может начать завоевывать территории. На это и будет влиять вакцинация, потому что мы имеем специфическую защиту.

– Вакцинация от ВПЧ является дорогостоящей процедурой, тем более, что в отдельных случаях ее нужно несколько раз делать.

– Вакцина стоит в среднем 6 000. Вакцину вы делаете две-три дозы на длительное время, практически на всю жизнь. Повторять через лет 10 ее не нужно. Сейчас говорят о том, что иммунитет и через 20 лет остается.

Кстати, в Украине были бесплатные программы вакцинации в школах некоторое время до войны. К сожалению, после начала полномасштабного вторжения многие программы "полетели".

Но несмотря на сложные условия все равно нашли возможность делать хотя бы первую дозу, но речь идет о тех, кто еще не живет половой жизнью.

Конечно, если мы говорим о тех женщинах, которые начали половую жизнь и которым нужна вакцина, это за счет женщины. Но лечение серьезных проблем стоит гораздо дороже.

– Какие профилактические анализы должна сдавать женщина и как часто?

– Во-первых, я бы разделила по возрастным категориям. Если мы говорим о том, как часто женщина должна проходить чекап, то есть женщина здорова, нет никаких проблем. Меня ничего не беспокоит. Я иду к врачу, потому что я сознательная. Это должно быть раз в год.

Если есть какие-то жалобы, это может быть чаще. Если есть болезнь, там индивидуальный чекап. Да, женщина ходит на наблюдение, но она уже ходит с определенной целью.

Если это молодая здоровая женщина до 40 лет, она должна раз в год ходить к гинекологу, раз в год сдавать ПАП-тест, раз в три года, если есть вирус, сдавать еще обследование на ВПЧ. И если нет вируса, сдавать его раз в пять лет.

Иногда говорят, зачем сдавать эти тесты, если нет интимной жизни или не меняла партнера. Во-первых, за пять лет меняются возможности диагностики. Во-вторых, если мы говорим о том минимуме, который был раньше, сидел себе спокойно и никого не трогал, но через определенное время организм "изнашивается".

Раз в год обязательно делать УЗИ, потому что есть те же миомы, кисты эндометриоидные, которые никак себя не проявляют, но могут быть.

Если мы говорим о женщине 35+, то надо добавлять еще УЗИ молочных желез. Или если говорим о девушке с тяжелой семейной историей (рак у мамы, родной тети, сестры), здесь стоит делать УЗИ начиная с 25 лет, например.

И если мы говорим о женщине после 40, то УЗИ заменяем на маммографию, которую стоит делать или раз в год, или раз в два года, если звучат такие рекомендации. Это то, что называется гинекологический чекап.

Все остальное на инфекции, на общие анализы крови, если ни врача, ни женщину ничего не беспокоит – это кормить лабораторию. Если есть необходимость, сдавайте, если нет, оно не входит в чекап.

И не входят в чекап анализы на гормоны. Единственный гормон, который нужно сдавать, даже если вас ничего не беспокоит, это гормон щитовидной железы ТТГ, тиреотропный гормон.

Щитовидная железа долгое время может никак не проявляться, а поскольку у каждой второй женщины в Украине есть проблемы со щитовидной железой, то рассчитывать, что из нас двоих мы обе здоровы и не имеем никаких проблем со щитовидкой, самонадеянно.

– В завершение: как эта длительная война в целом повлияла на здоровье украинок и, возможно, какие-то общие советы, чтобы улучшить наше состояние.

– В закрытых медицинских группах, на конгрессах и форумах врачи бьют тревогу. Такого количества онкопатологии, которое случается сейчас, раньше не было. Если нам когда-то удавалось многие вещи ловить на дальних подступах, то сейчас очень много запущенных.

Очень много аутоиммунных заболеваний, эндометриозов. Если раньше считали, что это заболевание возникает у женщины после 30, то сейчас у меня есть такая 23-летняя пациентка.

Если есть у женщины возможность прийти на обследование не раз в год, а два, хотя бы на УЗИ, стоит это сделать.

Почему это возникает? Прежде всего мощный стресс. Во-вторых, часто из-за границы приезжают более запущенные молодые девушки, потому что это также эмоциональная нагрузка. Довольно сильно влияет то, чем мы дышим.

Наша задача – максимально поддержать друг друга. Мы можем очень много. У нас впереди очень много. Нам нужно будет восстанавливать наше государство после нашей победы. А когда человек болен, он ничего не хочет и у него нет ни на что сил.

Я призываю всех помнить: ваше хорошее самочувствие надо сохранить.