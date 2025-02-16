Гинеколог развеяла миф о геле для интимной гигиены, в который верят все

Нужен ли женщинам гель для интимной гигиены?

По словам эксперта, "в нашем организме есть все, что нужно для того, чтобы он был здоров".

"Есть специальная флора, которая поддерживает правильное pH. Какое должно быть? Там есть своя палочковая флора, которая создает кислую среду, которая фильтрует все, что попадает извне. Но pH влагалища и вообще флора влагалища зависит от состояния кишечника", - рассказала врач.

Она отметила, если мы говорим о женщине, у которой есть проблемы с кишечником, с питанием, с запорами, что влияет на состояние ее влагалища и на ее флору, она будет требовать специального ухода.

"Если женщина молодая и здоровая, то поддерживать pH с помощью каких-то специальных средств, не обязательно", - уточнила гинеколог.

"Но опять же и для кожи рук, и для кожи лица, мы учитываем pH. Почему не нужно здесь? Понятное дело, что очень много маркетинга в этом всем есть. И возможно, определенному проценту женщин это абсолютно не нужно, но среди них точно будет та часть, для которой это будет крайне важно", - рассказала Шупенюк.

Кстати, есть интимные гели, которые создают pH, который не дает размножаться молочнице, или создают pH, который не допускает возникновения бактериального вагиноза, отметила специалист.

Поэтому в таких случаях можно подобрать правильную интимную гигиену, которая и будет фактически лечебным средством.