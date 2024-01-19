Гинеколог рассказала, какие симптомы во время беременности должны насторожить женщину

Что происходит в организме во время беременности

Для организма женщины беременность - это незаурядный вызов, требующий значительных анатомических и физиологических перестроек. Тело, настроение, привычки - все меняется.

Изменения происходят в ответ на ряд факторов, среди которых колебания в уровнях гормонов, увеличение общего объема крови, увеличение веса и размеров плода в процессе развития. У большинства женщин эти изменения временны и исчезают через некоторое время после беременности.

Гинеколог Оксана Некрич рассказала, что нет практически ни одной системы в организме женщины, которая бы не испытала изменений во время беременности.

Что нужно знать о гормонах

Врач рассказала, что в этот период организм женщины претерпевает значительные изменения в гормональном плане. Более всего это касается таких гормонов, как хорионический гонадотропин, прогестерон, эстроген, пролактин, окситоцин и релаксин.

Хорионический гонадотропин

Это специфическим гормоном беременности - это такой маячок для организма, что беременность наступила. Гормон играет роль в процессе утолщения стенок матки.

Количество хорионического гонадотропина быстро растет в первые недели беременности, возникают такие симптомы, как тошнота и рвота.

Прогестерон

Он поддерживает развитие беременности, снижает тонус гладких мышц кишечника, задерживает воду, увеличивает накопление жира и повышает температуру тела (у беременных часто температура может держаться на уровне 37,5 °C, и это нормально).

Эстроген

Вырабатывается желтым телом, его уровень постепенно растет к завершающей неделе беременности. Эстроген стимулирует рост и утолщение стенок матки (подготовка к возрастающему плоду), расширяет сосуды, усиливая таким образом приток крови к матке.

Релаксин

Он расслабляет тазовую связь и повышает эластичность шейки матки в конце беременности, что способствует процессу родов.

Окситоцин

Отвечает за стимуляцию сокращений матки во время родов. Его концентрация значительно возрастает в период перед родами.

Сердце работает за двоих

Гинеколог говорит, что сердце разными способами приспосабливается к повышенным потребностям, возникающим во время беременности.

На ранних сроках сердечный выброс увеличивается и достигает пика в третьем триместре, обычно на 30-50% выше базового уровня.

Все эти сердечно-сосудистые адаптации могут привести к общим жалобам, таким как ощущение повышенного сердцебиения, снижение толерантности к привычным физическим нагрузкам и головокружение.

Почему беременным часто хочется в туалет

У беременной женщины может наблюдаться увеличение размеров почек и мочеточников из-за увеличения объема крови и сосудов.

Матка прижимает мочеточники у края таза, что вызывает замедление потока мочи. Это приводит к частым походам в туалет.

Состояния кожи и волос

Это один из первых признаков, на которые беременная женщина обращает внимание. Во время беременности состояние кожи и волос часто может даже улучшиться.

Однако следует помнить, что это обусловлено определенными временными гормональными эффектами. Часто также увеличивается пигментация кожи, в частности, наблюдается потемнение в зоне вокруг пипок и вдоль белой линии живота.

Также многие женщины замечают, что во время беременности заметно уменьшается нормальное выпадение волос. В первую очередь это происходит из-за увеличения фазы роста волосяных фолликулов.

Какие изменения должны насторожить

Обязательно следует реагировать на следующие симптомы: