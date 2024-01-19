Гинеколог рассказала, какие симптомы во время беременности должны насторожить женщину

Беременность нуждается в значительных анатомических и физиологических перестройках в организме женщины. Важно понимать, что все эти изменения абсолютно нормальны, они нужны для должного развития ребенка.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества "Бережи себе".
Для организма женщины беременность - это незаурядный вызов, требующий значительных анатомических и физиологических перестроек. Тело, настроение, привычки - все меняется.
Изменения происходят в ответ на ряд факторов, среди которых колебания в уровнях гормонов, увеличение общего объема крови, увеличение веса и размеров плода в процессе развития. У большинства женщин эти изменения временны и исчезают через некоторое время после беременности.
Гинеколог Оксана Некрич рассказала, что нет практически ни одной системы в организме женщины, которая бы не испытала изменений во время беременности.
Врач рассказала, что в этот период организм женщины претерпевает значительные изменения в гормональном плане. Более всего это касается таких гормонов, как хорионический гонадотропин, прогестерон, эстроген, пролактин, окситоцин и релаксин.
Хорионический гонадотропин
Это специфическим гормоном беременности - это такой маячок для организма, что беременность наступила. Гормон играет роль в процессе утолщения стенок матки.
Количество хорионического гонадотропина быстро растет в первые недели беременности, возникают такие симптомы, как тошнота и рвота.
Прогестерон
Он поддерживает развитие беременности, снижает тонус гладких мышц кишечника, задерживает воду, увеличивает накопление жира и повышает температуру тела (у беременных часто температура может держаться на уровне 37,5 °C, и это нормально).
Эстроген
Вырабатывается желтым телом, его уровень постепенно растет к завершающей неделе беременности. Эстроген стимулирует рост и утолщение стенок матки (подготовка к возрастающему плоду), расширяет сосуды, усиливая таким образом приток крови к матке.
Релаксин
Он расслабляет тазовую связь и повышает эластичность шейки матки в конце беременности, что способствует процессу родов.
Окситоцин
Отвечает за стимуляцию сокращений матки во время родов. Его концентрация значительно возрастает в период перед родами.
Гинеколог говорит, что сердце разными способами приспосабливается к повышенным потребностям, возникающим во время беременности.
На ранних сроках сердечный выброс увеличивается и достигает пика в третьем триместре, обычно на 30-50% выше базового уровня.
Все эти сердечно-сосудистые адаптации могут привести к общим жалобам, таким как ощущение повышенного сердцебиения, снижение толерантности к привычным физическим нагрузкам и головокружение.
У беременной женщины может наблюдаться увеличение размеров почек и мочеточников из-за увеличения объема крови и сосудов.
Матка прижимает мочеточники у края таза, что вызывает замедление потока мочи. Это приводит к частым походам в туалет.
Это один из первых признаков, на которые беременная женщина обращает внимание. Во время беременности состояние кожи и волос часто может даже улучшиться.
Однако следует помнить, что это обусловлено определенными временными гормональными эффектами. Часто также увеличивается пигментация кожи, в частности, наблюдается потемнение в зоне вокруг пипок и вдоль белой линии живота.
Также многие женщины замечают, что во время беременности заметно уменьшается нормальное выпадение волос. В первую очередь это происходит из-за увеличения фазы роста волосяных фолликулов.
Обязательно следует реагировать на следующие симптомы:
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