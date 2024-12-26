Гинеколог рассказала, как правильно ухаживать за собой после интима

Почему гигиена после интима важна?

Ни эротические фильмы, ни учебники по основам здоровья не упоминают о гигиене после интимного контакта. Однако, наше тело требует обращения внимания для профилактики заболеваний и поддержания здоровья половых органов.

Посткоитальный уход для женщин

После полового акта женщина должна выполнить несколько простых действий:

Помочиться - это поможет предотвратить посткоитальный цистит и снизить риск инфицирования половыми инфекциями.

Бережно вымыть половые органы водой или нейтральным средством для интимной гигиены.

Просушить область осторожными промокательными движениями с помощью одноразового или индивидуального полотенца.

После этого можно спокойно идти отдыхать и наслаждаться уютом.

Что не стоит делать после секса

Во избежание раздражений и потенциального вреда не рекомендуется:

Агрессивное мытье с использованием хозяйственного или других неподходящих мыл.

Спринцевание или внутреннее очищение без медицинских показаний.

Введение посторонних предметов или растворов во избежание беременности или по другим причинам.

Отметим, что мужчинам также важно заботиться о гигиене.

Для мужчин посткоитальный уход включает простое мытье водой и осторожное высушивание. Эти действия помогут снизить риск инфекций и поддерживать здоровье половых органов.

Ваше тело - это ваш храм, и забота о нем - это лучший способ сохранить здоровье и гармонию. Любите себя, берегите себя и не забывайте о важности гигиены.