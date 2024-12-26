Гинеколог рассказала, как правильно ухаживать за собой после интима

После интимной близости наше тело требует немного внимания для гигиенического завершения этого процесса. Эта простая уходовая рутина поможет избежать потенциальных неприятных последствий для здоровья.
О том, как ухаживать за собой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию гинеколога Елена Романишиной-Чабан в Facebook-группе "Доказові батьки".
Ни эротические фильмы, ни учебники по основам здоровья не упоминают о гигиене после интимного контакта. Однако, наше тело требует обращения внимания для профилактики заболеваний и поддержания здоровья половых органов.
После полового акта женщина должна выполнить несколько простых действий:
Помочиться - это поможет предотвратить посткоитальный цистит и снизить риск инфицирования половыми инфекциями.
Бережно вымыть половые органы водой или нейтральным средством для интимной гигиены.
Просушить область осторожными промокательными движениями с помощью одноразового или индивидуального полотенца.
После этого можно спокойно идти отдыхать и наслаждаться уютом.
Во избежание раздражений и потенциального вреда не рекомендуется:
Агрессивное мытье с использованием хозяйственного или других неподходящих мыл.
Спринцевание или внутреннее очищение без медицинских показаний.
Введение посторонних предметов или растворов во избежание беременности или по другим причинам.
Для мужчин посткоитальный уход включает простое мытье водой и осторожное высушивание. Эти действия помогут снизить риск инфекций и поддерживать здоровье половых органов.
Ваше тело - это ваш храм, и забота о нем - это лучший способ сохранить здоровье и гармонию. Любите себя, берегите себя и не забывайте о важности гигиены.
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