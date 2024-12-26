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Гинеколог рассказала, как правильно ухаживать за собой после интима

Четверг 26 декабря 2024 09:50
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Гинеколог рассказала, как правильно ухаживать за собой после интима Фото: Как ухаживать за половыми органами после секса (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

После интимной близости наше тело требует немного внимания для гигиенического завершения этого процесса. Эта простая уходовая рутина поможет избежать потенциальных неприятных последствий для здоровья.

О том, как ухаживать за собой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию гинеколога Елена Романишиной-Чабан в Facebook-группе "Доказові батьки".

Почему гигиена после интима важна?

Ни эротические фильмы, ни учебники по основам здоровья не упоминают о гигиене после интимного контакта. Однако, наше тело требует обращения внимания для профилактики заболеваний и поддержания здоровья половых органов.

Посткоитальный уход для женщин

После полового акта женщина должна выполнить несколько простых действий:

Помочиться - это поможет предотвратить посткоитальный цистит и снизить риск инфицирования половыми инфекциями.

Бережно вымыть половые органы водой или нейтральным средством для интимной гигиены.

Просушить область осторожными промокательными движениями с помощью одноразового или индивидуального полотенца.

После этого можно спокойно идти отдыхать и наслаждаться уютом.

Что не стоит делать после секса

Во избежание раздражений и потенциального вреда не рекомендуется:

  • Агрессивное мытье с использованием хозяйственного или других неподходящих мыл.

  • Спринцевание или внутреннее очищение без медицинских показаний.

  • Введение посторонних предметов или растворов во избежание беременности или по другим причинам.

Отметим, что мужчинам также важно заботиться о гигиене.

Для мужчин посткоитальный уход включает простое мытье водой и осторожное высушивание. Эти действия помогут снизить риск инфекций и поддерживать здоровье половых органов.

Ваше тело - это ваш храм, и забота о нем - это лучший способ сохранить здоровье и гармонию. Любите себя, берегите себя и не забывайте о важности гигиены.

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