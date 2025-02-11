Это должны знать родители. Гинеколог рассказала, с чего начать "интимную осведомленность" подростков

С чего стоит начать

Интимную осведомленность девушек стоит начинать не с визита к гинекологу. Однако, иногда родители могут приводить подростков к врачам, чтобы они это сделали за них и это ошибка.

"Ко мне записалась девочка восьми лет с мамой, безусловно. Она хотела, чтобы я ей рассказала о менструации. И она попросила маму, чтобы мама привела ее ко мне на прием. У девочки был ряд вопросов, на которые она хотела услышать ответы. Меня поражает такой подход. Видимо, это воспитание. Это не частая история, но ребенок пришел с четкими вопросами, на которые он хочет услышать ответы", - рассказала Людмила Шупенюк.

Есть такие мамы, которые говорят: "Я хочу, чтобы он получил инициацию от вас, потому что вы ему расскажете это нежно, не пугая".

Что должны рассказывать родители подросткам

Врач советует рассказывать девушкам что-то до того, как началась первая менструация, первый половой акт и как возникла какая-то проблема. Потому что человек должен быть осведомлен в этих вещах. И в таких случаях уже, если возникнут какие-то вопросы или какие-то проблемы, то есть смысл идти к гинекологу.

"Знаете, первый осмотр и первый визит к гинекологу - это как первая любовь: или тебя напугали на всю жизнь и ты будешь ненавидеть все это, или ты наоборот влюбишься и будешь понимать, что жизнь прекрасна", - объяснила эксперт.

Гинеколог привела пример, когда к ней на прием пришла мама с девочкой-подростком 13 лет. Тогда мама решила напугать дочь, чтобы она якобы знала о последствиях своих действий.

"И вот положите ее на кресло, чтобы она знала, что это такое. Она решила напугать гинекологом дочь, чтобы та не дай Бог, нигде ничего не сделала, потому что вот будешь иметь дело с врачами и там тебя чуть ли не пытать будут", - добавила она.

Поэтому прежде всего стоит начинать воспитание с родителей.