Гинеколог рассказала, можно ли заниматься сексом во время беременности: все "за" и "против"

Беременность - особенный и незабываемый период в жизни каждой женщины. Следует знать, можно ли заниматься сексом во время беременности и какие противопоказания.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества " Бережи себе ".

Может ли секс навредить малышу

Гинеколог Татьяна Осауленко рассказала, что вопреки многим рекомендациям, которые вы можете услышать от "экспертов" в интернете, во время нормальной беременности секс не запрещен.

Некоторые исследования показывают, что частота и продолжительность половых актов у беременных не оказывают существенного влияния на какой-либо акушерский или неонатальный результат, если сравнивать с будущими матерями.

Врач говорит, что во время беременности организм женщины существенно перестраивается, чтобы сделать рост и развитие грудного ребенка максимально комфортным и безопасным.

В частности, в утробе матери ребенок защищен амниотической жидкостью и мощными мышцами матки. Половой акт при нормальном течении беременности на ребенка никак не влияет.

Почему возник "запрет"

"Запрет" иметь секс во время беременности часто связан с предупреждением, что оргазм может привести к преждевременным родам - однако это не так. На поздних сроках беременности половой акт может вызвать легкие схватки. Однако это не ведет к осложнениям и проходит спустя некоторое время после релаксации.

Также есть необоснованное мнение, что простагландины, содержащиеся в сперме, могут спровоцировать схватки.

Впервые они были выделены именно из простаты и используются в медицине для облегчения родов. На сегодняшний день доказательных подтверждений того, что природные простагландины в сперме могут каким-то образом повлиять на преждевременные схватки, не найдены.

Нормально ли, что женщина не хочет секса во время беременности

Как наличие, так и отсутствие либидо у беременной женщины абсолютно нормальными явлениями. Ведь в этот период происходит много изменений, которые могут влиять на настроение, самочувствие и либидо.

В некоторые периоды беременности тяга может почти исчезать, а в другие, наоборот, усиливаться. Так что если оба желают, отказываться от сексуальной активности не нужно.

С каждой неделей беременности тело женщины меняется. Соответственно, для занятий любовью придется практиковать позы, которые раньше вы могли не использовать.

Использовать ли презервативы

Использовать презервативы при сексе нужно даже в период беременности. Барьерная контрацепция защищает не только от незапланированной беременности, но и от передаваемых половым путем инфекций.

Избегать полового акта во время беременности следует во время следующих ситуаций: