Гинеколог рассказала, можно ли заниматься сексом во время беременности: все "за" и "против"
Беременность - особенный и незабываемый период в жизни каждой женщины. Следует знать, можно ли заниматься сексом во время беременности и какие противопоказания.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества "Бережи себе".
Может ли секс навредить малышу
Гинеколог Татьяна Осауленко рассказала, что вопреки многим рекомендациям, которые вы можете услышать от "экспертов" в интернете, во время нормальной беременности секс не запрещен.
Некоторые исследования показывают, что частота и продолжительность половых актов у беременных не оказывают существенного влияния на какой-либо акушерский или неонатальный результат, если сравнивать с будущими матерями.
Врач говорит, что во время беременности организм женщины существенно перестраивается, чтобы сделать рост и развитие грудного ребенка максимально комфортным и безопасным.
В частности, в утробе матери ребенок защищен амниотической жидкостью и мощными мышцами матки. Половой акт при нормальном течении беременности на ребенка никак не влияет.
Почему возник "запрет"
"Запрет" иметь секс во время беременности часто связан с предупреждением, что оргазм может привести к преждевременным родам - однако это не так. На поздних сроках беременности половой акт может вызвать легкие схватки. Однако это не ведет к осложнениям и проходит спустя некоторое время после релаксации.
Также есть необоснованное мнение, что простагландины, содержащиеся в сперме, могут спровоцировать схватки.
Впервые они были выделены именно из простаты и используются в медицине для облегчения родов. На сегодняшний день доказательных подтверждений того, что природные простагландины в сперме могут каким-то образом повлиять на преждевременные схватки, не найдены.
Нормально ли, что женщина не хочет секса во время беременности
Как наличие, так и отсутствие либидо у беременной женщины абсолютно нормальными явлениями. Ведь в этот период происходит много изменений, которые могут влиять на настроение, самочувствие и либидо.
В некоторые периоды беременности тяга может почти исчезать, а в другие, наоборот, усиливаться. Так что если оба желают, отказываться от сексуальной активности не нужно.
С каждой неделей беременности тело женщины меняется. Соответственно, для занятий любовью придется практиковать позы, которые раньше вы могли не использовать.
Использовать ли презервативы
Использовать презервативы при сексе нужно даже в период беременности. Барьерная контрацепция защищает не только от незапланированной беременности, но и от передаваемых половым путем инфекций.
Избегать полового акта во время беременности следует во время следующих ситуаций:
- боль в нижней части живота
- кровянистые влагалищные выделения
- подтекание околоплодных вод
- предлежание плаценты (placenta praevia)
- укорочение шейки матки
- выкидыши и/или преждевременные роды в анамнезе
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