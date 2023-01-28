Гинекологи предупредили о женской болезни, возникающей "на ровном месте": как уберечься

Одна из наиболее распространенных женских болезней, которая может возникнуть буквально ниоткуда, это надоедливая молочница. Но есть способы уберечься от нее – достаточно соблюдать некоторые правила.
Почему возникает молочница, как ее избежать, симптомы и лечение – читайте ниже в материале Styler.
Как пишет ресурс Oberig, микроскопические грибки рода Candida населяют влагалище в небольшом количестве. В норме они не вызывают никаких симптомов.
Но если нарушается баланс микрофлоры влагалища, количество грибков увеличивается и возникает молочница.
У большинства женщин она появляется "на ровном месте" – без очевидной причины. Риск развития вагинального кандидоза повышают некоторые факторы:
Поскольку симптомы молочницы похожи на некоторые другие болезни, например бактериальный вагиноз или трихомониаз, поэтому не стоит ставить себе диагноз самостоятельно.
Для диагностики молочницы достаточно гинекологического осмотра и лабораторного исследования урогенитальных выделений.
Лечение молочницы проводится с помощью таблеток или влагалищных свечей / кремов. Продолжительность курса лечения зависит от выраженности симптомов инфекции. Вагинальные средства используются один, три или семь дней. Они вводятся во влагалище на ночь.
Таблетку, содержащую противогрибковое средство, обычно принимают однократно. При осложненной инфекции может потребоваться второй прием препарата через 72 часа.
Как рассказала в Instagram врач-гинеколог Лилия Левенец, нужно следовать таким советам.
Следите за состоянием иммунной системы – соблюдайте правильное питание, бывайте на свежем воздухе и ведите здоровый образ жизни.
По возможности избегайте стрессовых ситуаций, они ослабляют иммунитет, не увлекайтесь богатой углеводами пищей, не злоупотребляйте сладким, мучным и кофе.
Старайтесь не носить синтетического нижнего белья и тесной одежды, не пропускающей воздух и создающей парниковый эффект и влажную среду для идеального размножения грибов Candida.
Не следует использовать дезодоранты для интимных зон, обычное мыло или ароматизированные прокладки – только специальные профессиональные средства для интимной гигиены.
Нет спринцеванию – ведь вместе с патогенной микрофлорой вымываются и полезные бактерии, отсутствие которых приводит к обострению молочницы.
Тщательно просушивайте интимные участки тела после гигиенических процедур, желательно одноразовыми полотенцами, ведь условия повышенной влажности благоприятны к размножению грибков.
Временно (на период обострения болезни) воздержитесь от половой близости с человеком, у которого есть явные признаки грибковой инфекции половых органов.
Согласуйте с вашим врачом использование контрацептивов на основе гормонов и / или антибиотиков при необходимости – ведь в случае бесконтрольного применения эти препараты провоцируют развитие молочницы, изменяя гормональный фон организма в сторону благоприятного роста Candida.
Во время полового акта всегда пользуйтесь средствами защиты – презервативами.
В большинстве случаев простые правила помогут снизить количество рецидивов заболевания или совсем забыть о такой неприятности, как молочница. И всегда вовремя обращайтесь к врачу, не занимайтесь самолечением.
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