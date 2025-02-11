Гинеколог назвала украинцам самый надежный метод контрацепции

Контрацепция во время половых отношений очень важна. Она защищает от нежелательной беременности и болезней, которые передаются половым путем.

Какой метод самый действенный и существует ли он вообще, рассказала в интервью РБК-Украина рассказала врач-гинеколог с 30-летним стажем Людмила Шупенюк.

Какая контрацепция самая действенная?

По словам врача, "самый надежный и самый безопасный метод контрацепции - это отсутствие секса".

"Если мы говорим о том, что интимная жизнь существует, то должна быть контрацепция, которая имеет две цели. Первая цель - это незапланированная беременность, чтобы мы могли предотвратить нежелательную беременность", - рассказала она.

"А вторая цель - это предохранитель от инфекций, передающихся половым путем. И тут надежность будет абсолютно разной. Потому что надежность в предотвращении от нежелательной беременности, то самое надежное - это пересечение труб. После этого будет гормональная контрацепция, затем презерватив и местные какие-то методы, и заканчивая календарным методом и прерванным половым актом", - дополнила эксперт.

Людмила Шупенюк сообщила, что, если говорить о надежности в смысле инфекций, передающихся половым путем, то здесь надежнее всего будет презерватив.

"Очень много женщин, которые даже употребляют гормональные контрацептивы, но у них завязываются новые отношения, то в таких случаях, безусловно, дополняют презервативом", - добавила гинеколог.

Она сообщила, что любой презерватив, ни женский, ни мужской, это не 100% защиты.

"Ну и не всегда от инфекции. Не нужно думать, что если есть презерватив, то это гарантия от всех проблем", - резюмировала врач.