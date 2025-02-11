"Врачи бьют тревогу". Названы болезни, которые "помолодели" у женщин во время войны

Какие болезни активизировались во время войны

По словам эксперта, в закрытых медицинских группах, на конгрессах и форумах "врачи бьют тревогу". Такого количества онкопатологии, которая случается сейчас, раньше не было.

В частности, сейчас у женщин все чаще обнаруживают много аутоиммунных заболеваний и эндометриозов.

"Если раньше считали, что это заболевание возникает у женщины после 30, то сейчас у меня есть такая 23-летняя пациентка", - добавила Шупенюк.

Если есть у женщины возможность прийти на обследование не раз в год, а два, хотя бы на УЗИ, то стоит это сделать.

Что вызывает болезни

Прежде всего - это сильный стресс. Также часто из-за границы приезжают более запущенные молодые девушки, потому что это также эмоциональная нагрузка. Довольно сильно влияет и то, чем мы дышим.

Главная задача - максимально поддержать друг друга.

"Мы можем очень много. У нас впереди очень много. Нам нужно будет восстанавливать наше государство после нашей победы. А когда человек болен, он ничего не хочет и у него нет ни на что сил", - объяснила эксперт.

К тому же гинеколог призвала всех помнить, что хорошее самочувствие необходимо беречь.