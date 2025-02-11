"Врачи бьют тревогу". Названы болезни, которые "помолодели" у женщин во время войны
В Украине в условиях войны из-за постоянного стресса и страхов здоровье женщин очень страдает. Это приводит к различным болезням и гормональным сбоям, которые делают женщину уязвимой.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала известный врач-гинеколог Людмила Шупенюк, которая имеет более 30 лет опыта и открыла собственную клинику женского здоровья.
Какие болезни активизировались во время войны
По словам эксперта, в закрытых медицинских группах, на конгрессах и форумах "врачи бьют тревогу". Такого количества онкопатологии, которая случается сейчас, раньше не было.
В частности, сейчас у женщин все чаще обнаруживают много аутоиммунных заболеваний и эндометриозов.
"Если раньше считали, что это заболевание возникает у женщины после 30, то сейчас у меня есть такая 23-летняя пациентка", - добавила Шупенюк.
Если есть у женщины возможность прийти на обследование не раз в год, а два, хотя бы на УЗИ, то стоит это сделать.
Что вызывает болезни
Прежде всего - это сильный стресс. Также часто из-за границы приезжают более запущенные молодые девушки, потому что это также эмоциональная нагрузка. Довольно сильно влияет и то, чем мы дышим.
Главная задача - максимально поддержать друг друга.
"Мы можем очень много. У нас впереди очень много. Нам нужно будет восстанавливать наше государство после нашей победы. А когда человек болен, он ничего не хочет и у него нет ни на что сил", - объяснила эксперт.
К тому же гинеколог призвала всех помнить, что хорошее самочувствие необходимо беречь.
Ранее гинеколог также рассказывала, стоит ли пользоваться средствами интимной гигиены.
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