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У гімназії Мелітополя підліток "заради приколу" влаштував стрілянину і поранив учня в обличчя

Автор: Володимир Костирін

У Мелітополі учень гімназії вистрілив з пневматичного пістолета з вікна навчального закладу і поцілив у обличчя однокласнику, який знаходився біля будівлі на вулиці. Дитині надали медичну допомогу, а слідчі за фактом НП почали досудове розслідування.

Про це передали в Мелітопольському районному управлінні поліції ГУНП в Запорізькій області на сторінці в Facebook.

Про подію правоохоронцям розповіла місцева мешканка, чий син постраждав від такої стрілянини.

Обох підлітків, а також свідків інциденту опитали інспектори ювенальної поліції та слідчі.

"Поліцейські встановили, що 3 грудня близько 11:40 з вікна другого поверху однієї із міських гімназій у місті Мелітополь хлопець 2007 року народження здійснив декілька пострілів із пневматичного пістолета", - йдеться в публікації.

Одна із кульок потрапила в нижню праву частину губи однокласника "стрілка".

Після того як хлопцеві надали медичну допомогу в гімназії, надалі батьки підлітка в лікарню не зверталися.

"Учень, який вчинив стрільбу у гімназії, пояснив слідчому свій вчинок хуліганством, додавши, що стріляв заради "приколу". Пневматичний пістолет, який не належить ні йому, ні його рідним, поліцейські вилучили", - розповіли в поліції.

З неповнолітнім "стрільцем" ювенальні поліцейські провели профілактичну бесіду.

Матеріали за даним фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК. Досудове розслідування триває.

Як додали "копи", відповідальність за даною статтею Кримінального кодексу настає з 14 років, і передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Нагадаємо, буквально днями СБУ запобігла скоєнню теракту в одному з коледжів під Черкасами, де двоє студентів погрожували здійснити масовий розстріл одногрупників.

Також повідомлялося, що перед цим у Києві підлітки "пожартували" в мережі про підготовку стрілянини в школі, поставивши тим самим на вуха поліцію.

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Мелітопольшкола