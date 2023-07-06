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Гигантские опасные шершни наводнили Британию: у насекомых обнаружилось пристрастие к алкоголю

В Британии появились гигантские шершни-алкоголики (Коллаж Styler)
Автор: Styler

В Великобритании растет количество опасных азиатских шершней огромных размеров. И эти насекомые явно пристрастились к алкоголю. По словам экспертов, шершни могут атаковать местные пабы и их посетителей.

Об этом говорится в материале Daily Star.

По словам эксперта по азиатским шершням Фрэнсиса Рассела, количество этих насекомых в Великобритании возросло в три раза по сравнению с прошлыми годами. Кроме того, по наблюдениям эксперта, существует дополнительная опасность - у шершней появилась явная тяга к алкоголю.

"У нас есть фотографии этих шершней на пивных бокалах, на бокалах с шампанским. Они прилетают на летние вечеринки, барбекю, в сады и пабы. Именно из таких мест мы сейчас чаще всего получаем сообщения о нашествии гигантских азиатских шершней. И благодаря этим сообщениям мы начинаем отслеживать их и выяснять, где находятся их гнезда", - рассказал Рассел.

По его словам, насекомых привлекают больше всего шампанское, белое вино и пиво. Эксперт призывает людей сообщать об обнаружении насекомых и проявлять максимальную осторожность, так как эти шершни особенно опасны.

Фото: Гигантские опасные шершни в Британии пристрастились к алкоголю

"Это очень агрессивные насекомые. Они уничтожают местных насекомых, поэтому многообразие находится под угрозой. Медоносные бабочки, шмели, осы - все они будут уничтожены этими шершнями", - подчеркивает специалист.

Также он предупредил, что насекомые очень агрессивны и могут напасть на любого, кто потревожит их гнездо.

"В этом году они просто сошли с ума", - подчеркнул Рассел.

Он добавил, что в предыдущие годы он мог обнаружить как минимум 10 королев шершней, а в этом году к концу июня он насчитал уже 32 такие особи.

Азиатские шершни представляют опасность не только для популяции насекомых, но и для человека. Укус такого шершня очень болезненный, он может вызвать анафилактический шок и привести к летальному исходу. Из особенностей - шершни могут жалить не один раз, а несколько, и стараются преследовать свою жертву на расстоянии до 10-15 метров.

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