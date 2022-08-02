Гігантська черепаха заблокувала рух поїздів у Британії (фото)

На південному сході Великої Британії через велику черепаху, яка втекла із заповідника і дорогою до свободи долала залізничні колії, було зупинено рух поїздів між Норвічем і аеропортом Станстед приблизно на півтори години.
Про черепаху-втікачку, винуватицю "транспортного колапсу" в Англії, пише The Guardian.
Оператор залізничної компанії Greater Anglia поінформував про інцидент у понеділок. У заяві зазначалося, що лінія була заблокована "твариною на залізниці" - "гігантською черепахою".
Знімок "тортилли" на коліях опублікувала одна з пасажирок поїзда в Норвіч Дайан Акерс, додавши, що плазун поранений.
Поранена гігантська черепаха на залізничній лінії в Норвіч (фото: Diane Akers / @di_akers_)
"Поїзд затримується через гігантську черепаху, занадто важку, щоб її підняти, застрягла на залізничних коліях після втечі з місцевого центру дикої природи", - писала в Twitter інша пасажирка, Лідія Джейн Вайт.
Консультант по роботі з клієнтами уточнив, що черепаха дійсно постраждала, і була доставлена до ветеринарів для лікування. Медики дали позитивні прогнози та запевнили, що їх пацієнтка "повністю одужає".
Так, після зупинки поїзда залізнична лінія з Кембриджа в Норвіч знову відкрилася приблизно через 1,5 години, хоча прогнозувалися серйозні затримки.
Черепаха на залізничних коліях заблокувала рух потягів у Норвіч (фото: Greater Anglia)
Нагадаємо, що черепахи можуть виростати до справді величезних розмірів, і за масою набирати сотні кілограмів. Так, на острові Святої Олени в південній частині Атлантичного океану живе найстаріша у світі наземна тварина - гігантська 190-річна сейшельська черепаха на ім'я Джонатан.
Але і це не межа для плазунів довгожителів - 16 років тому в Індії померла черепаха Адвайта у віці 255 років.
Раніше повідомлялося, що у березні у Києві під час російських обстрілів житлових будинків на Оболоні черепаху ударною хвилею викинуло з квартири на вулицю.