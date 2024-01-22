"Гадко и стыдно". Ксения Мишина разозлила украинцев отдыхом на Бали (видео)

Ксению Мишину захехтали

Так, в своем блоге звезда "Холостячки" запостила ролик, на котором купалась у водопада, демонстрируя свое загорелое и подтянутое тело.

"Жизнь - удивительная история. Просто дело в том, что некоторые люди не осознают, что они являются авторами и могут писать ее так, как захотят", - подписала публикацию победительница "Танцев со звездами".

Юзеры возмутились

Подписчикам Мишиной показалось, что Ксения немного оторвалась от реальности и забыла, что в ее стране продолжается война.

Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)