У вчительки - серцевий напад: деталі загибелі школяра на екскурсії в Карпатах

За її словами, трагедія сталася 2 червня об 11:42 в селі Кам'янка. Дітей під час екскурсії супроводжували троє вчителів та двоє батьків.

"Як нам стало відомо, хлопчик занадто близько підійшов до води, була швидка течія, він послизнувся і впав у воду", - розповіла вона.

Також Довганик зазначила, що при падінні дитина зачепилася за дерева, і її довелося вивільняти рятувальникам.

На місці проводили реанімаційні заходи як педагоги, які поїхали з дітьми на екскурсію, так і медики, адже відразу була викликана карета швидкої допомоги.

На жаль, врятувати життя дитини не вдалося.

Фото: у водоспаді Кам'янка районі загинув шестикласник зі Львова (lv.dsns.gov.ua)

"Зараз на місці працює слідчо-оперативна група. Класний керівник, який супроводжував дітей, отримала серцевий напад, тому знаходиться в лікарні в місті Сколе", - додала чиновник.

Крім того, ще один учитель доставлений в лікарню, тому що наковтався води і отримав переохолодження, коли намагався врятувати дитину.

Вона підкреслила, що управління освіти міськради створить комісію для розслідування фактів трагедії.