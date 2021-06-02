У вчительки - серцевий напад: деталі загибелі школяра на екскурсії в Карпатах
У Карпатах під час екскурсії до водоспаду школяр впав у воду і загинув, намагаючись зробити селфі. Після цієї трагедії були госпіталізовані двоє вчителів, які стали свідками загибелі 12-річного хлопчика.
Про це розповіла начальниця управління освіти Львівської мерії Зоряна Довганик, пише сайт міської ради.
За її словами, трагедія сталася 2 червня об 11:42 в селі Кам'янка. Дітей під час екскурсії супроводжували троє вчителів та двоє батьків.
"Як нам стало відомо, хлопчик занадто близько підійшов до води, була швидка течія, він послизнувся і впав у воду", - розповіла вона.
Також Довганик зазначила, що при падінні дитина зачепилася за дерева, і її довелося вивільняти рятувальникам.
На місці проводили реанімаційні заходи як педагоги, які поїхали з дітьми на екскурсію, так і медики, адже відразу була викликана карета швидкої допомоги.
На жаль, врятувати життя дитини не вдалося.
Фото: у водоспаді Кам'янка районі загинув шестикласник зі Львова (lv.dsns.gov.ua)
"Зараз на місці працює слідчо-оперативна група. Класний керівник, який супроводжував дітей, отримала серцевий напад, тому знаходиться в лікарні в місті Сколе", - додала чиновник.
Крім того, ще один учитель доставлений в лікарню, тому що наковтався води і отримав переохолодження, коли намагався врятувати дитину.
Вона підкреслила, що управління освіти міськради створить комісію для розслідування фактів трагедії.
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