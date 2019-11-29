Загибель українських альпіністів у Словаччині: рятувальники розкрили деталі трагедії (фото)

Українські альпіністи загинули в горах Словаччини при спуску в районі масиву Ломницький пік у Високих Татрах. Трагедія сталася 28 листопада. 67-річний Володимир Михалко та 30-річна Ірина Скрильова отримали травми, несумісні з життям. В словацькій гірничо-рятувальній службі на сторінці в Facebook розповіли подробиці події та опублікували фото.

На лінію екстреної допомоги "18 300" надійшло повідомлення про падіння двох українських скелелазів з групи у 11 осіб у другій половині дня.

На допомогу вирушили дві групи професійних і добровільних рятувальників пожежної бригади разом із 14 рятувальниками. Вони пройшли канатною дорогою до Скалнате Плесо, а далі - вже по землі.

Зазначається, що в районі була погана видимість та йшов сніг, були складні погодні умови.

Українські альпіністи загинули в Словаччині у Високих Татрах (Фото: facebook.com/hzs.sk)

Перша рятувальна група виявила тіла українців без ознак життя.

Загиблих на ношах доставили до Скалнате Плесо і звідти в морг у Новому Смоковці, де передали співробітниками поліції.

Українські альпіністи загинули в Словаччині у Високих Татрах (Фото: facebook.com/hzs.sk)

Як розповів заступник директора департаменту - начальник управління консульської забезпечення МЗС України Василь Кирилич, українські альпіністи були знайдені без документів, передає УНІАН.

Словацькі правоохоронці провели ідентифікацію тіл загиблих.

Володимир Михалко (Фото: facebook.com/verticalclubkiev)

Михалко та Скрильова були досвідченими альпіністами (Володимир навіть був інструктором). У клубі альпінізму і скелелазіння "Вертикаль" опублікували номери банківських карток для бажаючих надати сім'ям загиблих матеріальну допомогу.

Ірина Скрильова (Фото: facebook.com/verticalclubkiev)

"Просимо підтримати рідних Володимира Дмитровича та Ірини Скрильової.

Картка його сина, Олексія Анохіна: 5168 7453 0151 6131.

Картка мами Іри, Надії Скрильової: 5168742711167209.

Для тих хто хоче допомогти в Європі - рахунок у євро дружини Олександра Кашеля (він живе в Попраді): Ivanova Oleksandra SK47 1111 0000 0012 5391 7006. З проханням позначати від кого і навіщо..." - йдеться у публікації.