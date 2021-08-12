Загибель школяра на водоспаді під Львовом: поліція знайшла винного

На водоспаді Кам'янка у Сколе Львівської області загинув 12-річний школяр. Хлопчик відправився зі шкільною екскурсією на початку червня і там зірвався на камені. Поліція знайшла винного в трагедії – вчительку.

Вчительку Львівської середньої школи № 82 Людмилу Гребінь звинуватили у загибелі 12-річної дитини на водоспаді Кам'янка. Обвинувальний акт вже направлено до Сколівського районного суду. 45-річного педагога звинувачують у неналежному виконанні обов'язків з охорони життя і здоров'я дітей за статтею 137 ч.2 ККУ. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді ув'язнення на термін від 3 до 5 років.

Що сталося 2 червня на водоспаді

Група з 44 школярів у супроводі п'ятьох дорослих поїхала на екскурсію на водоспад Кам'янка під Львовом. Групу супроводжували троє педагогів і двоє батьків. Однією з викладачів була 45-річна Людмила Гребінь.

У школі вона працює вчителькою музики та була класним керівником 6 класу, де навчався загиблий 12-річний Артем Прадід-Янчак.

Під час екскурсії школяр вирішив підійти близько до краю водоспаду, щоб зробити селфі, послизнувся на каменях і впав у воду, на камені. Дитину намагалися врятувати вчителі, місцеві жителі та рятувальники. Але, на жаль, хлопчик отримав дуже важку травму і помер на місці.

Заходи безпеки на водоспаді не змінюють багато років

Класний керівник після трагедії потрапила до лікарні – з серцевим нападом. Ще один викладач також потрапив до лікарні – він довгий час перебував у холодній воді, намагаючись надати допомогу дитині.

Як розповідають місцеві жителі, туристів на цьому водоспаді захищають тільки трухляві бильця, кілька загороджувальних стовпчиків і табличка з нерозбірливим текстом про те, що там слизько.

Щорічно діти та дорослі отримують на водоспаді травми. За огляд заповідника Сколівські Бескиди та водоспаду з туристів беруть плату, але заходи безпеки там не встановлюють вже багато років.