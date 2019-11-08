Загибель школяра в Прилуках: батьки показали сліди побоїв на тілі сина

Загибель Дениса Чаленко так само залишається неоднозначною. Батьки школяра впевнені, що місцева поліція хоче приховати справжню причину смерті їх сина і замовчує деякі факти і докази. Мати і батько показали сліди побоїв на тілі їхнього сина, вони запевняють, що його вбили, а потім поклали на залізничні шляхи. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Зараз справу розслідують за статтею "порушення правил дорожнього руху". У поліції кажуть, що стаття, за результатами експертизи, може бути перекваліфікована на "умисне вбивство". На даний момент немає результата експертизи.

8 листопада будуть проводити слідчий експеримент із залученням такого ж потягу.

Нагадаємо, в Прилуки, де 29 жовтня трагічно загинув 14-річний Денис Чаленко, приїхали слідчі з Головного слідчого управління Києва. Під дільницею поліції знову зібралися обурені прилучани. Минулого тижня там палили шини і відбувалися сутички з правоохоронцями.

Загадкова смерть школяра під Черніговом: під відділом поліції запалали шини (відео)

Відео: Загибель Дениса Чаленко в Прилуках вимагають розслідувати (ТСН)