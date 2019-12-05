Загибель школяра в Прилуках: активісти запалили "смолоскипи" під будівлею поліції (відео)

Результати нової судмедекспертизи по справі про смерть 14-річного Дениса Чаленка в Прилуках викликали безліч додаткових запитань, і батьки загиблого хлопця та активісти вже заявили, що не вірять даними. Вони мають намір домагатися ексгумації тіла, щоб провести ще одну експертизу - цього разу вже закордоном. Про це передає ТСН.

Мати і батько Дениса дізналися про результати з інтернету ввечері 4 грудня. Під будівлею поліції у Прилуках Чернігівської області зібралися десятки активістів.

До людей вийшов начальник місцевої поліції та оголосив, що за результатами проведення повторної судмедекспертизи було підтверджено, що потяг підлітка не збивав, травми Денису не завдавали, жодного чужого епітелію та ДНК іншої людини під його нігтями не виявлено.

Кажуть, що смерть Чаленка настала внаслідок відкритої черепно-мозкової травми з переломами кісток черепа, обличчя та ушкоджень головного мозку. Ймовірно, хлопець їх отримав в результаті падіння, і це був нещасний випадок.

Батьки загиблого школяра Дениса Чаленка не вірять результатами нової експертизи (Фото: скріншот)

Крім того, нинішні дослідження підтвердили наявність незначної кількості алкоголю в крові школяра (0,74 проміле) та кофеїну - попередньо, Денис міг випити енергетик.

Так, результати незалежної експертизи майже повністю збігаються з прилуцькою.

Батьки загиблого хлопця обурюються і заявляють, що з їхнього сина "намагаються зробити наркомана", який нібито сам впав і помер на залізничній колії.

Присутні активісти під будівлею відділу поліції відреагували на оголошені результати дослідження з обуренням. Лунали крики: "Ганьба!", "Брехня!" "Гнати в шию!"

Також люди мали намір знову запалити шини під поліцією, але правоохоронці цього не допустили. Тоді громадяни на знак протесту запалили газети, як іпровізовані смолоскипи.

Батьки Дениса заявили про намір добиватися ще однієї незалежної експертизи.

Відео: Батьки загиблого школяра Дениса Чаленко будуть домагатися нової незалежної експертизи