Загибель 7-річного хлопчика у Черкасах: у поліції розкрили нові деталі трагедії (відео)

Правоохоронець повідомив, що вчора тіло померлого хлопчика передали на розтин, і тепер в ході ряду експертиз будуть визначені ті багаточисельні пошкодження і травми, з якими Андрій потрапив до лікарні.

"По аналізах стане відомо, чи є слина собак у крові - якщо були задіяні у травмах тварини, це покажуть експертизи", - зазначив Матюшенко.

Також він додав, що після розтину та експертизи буде отримана відповідь на питання, чи можна було врятувати хлопчика.

"На сьогодні відомо, що дитина в лікарню потрапила вже з пролежнями. Це означає, що вона лежала нерухомо близько 5 діб. Смерть дитини наступила від травми голови", - заявив правоохоронець.

Матюшенко підтвердив, що бабуся і дідусь хлопчика дійсно конфліктні та неодноразово провокували сусідів на сутички і сварки.

Відео: у поліції розповіли, що явні сліди укусів собак на тілі 7-річного Андрія не виявлені

Так, подружжя тримало у своєму приватному дворі середньоазіатських вівчарок (алабаїв), і раніше їхні собаки вже кусали одну місцеву жительку. У результаті тварин за рішенням суду вилучили, але через деякий час собаки у них з'явилися знову.

Лікарі інформували, що дитина до надходження в лікарню кілька днів з моторошними травмами перебувала вдома. Гематома на голові була вже кілька днів, а на тілі були виявлені пролежні. Є ймовірність, що хлопчика не просто покусали пси, а його ще й регулярно били, і катували.

Бабуся хлопчика запевнила, що дитина отримала травми при падінні з купи цегли у дворі. Вона надала йому медичну допомогу самостійно, а через кілька днів, коли виявила онука без свідомості, викликала "швидку".

Жінці вручили підозру за ч. 3 ст. 135 (залишення дитини в небезпеці). Суд постановив взяти бабусю хлопчика під варту на 60 днів. У неї раніше вже були проблеми з законом і було заведено кілька кримінальних справ. Зараз їй загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Дідуся дитини також взяли під варту.

Двір у Черкасах, де бабуся і дідусь хлопчика розводили собак, і де сильно травмувалася дитина (фото: 18000.com.ua)