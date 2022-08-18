Загибель 5 мільярдів людей і тотальний голод: вчені розповіли, що чекає Землю у випадку ядерної війни

При найгіршому сценарії ядерної війни на Землі може загинути майже п'ять мільярдів людей. Вибух навіть декількох ядерних бомб призведе до масового голоду, оскільки врожаю просто не буде, а сонце виявиться закритим.

Такий прогноз дали вчені з Інституту навколишнього середовища штату Міннесота в статті на Nature Food.

За даними вчених, вибухи ядерних бомб призведуть до появи дрейфуючих хмар, які закриють сонячне світло. А це призведе до загибелі рослин і врожаю по всій планеті.

Кількість попелу, який потрапить в атмосферу в результаті ядерної війни та знищення великих міст в США, Росії, Індії та Пакистані, почне переміщатися по планеті вітром і це знищить виробництво продуктів харчування в США, Китаї, Німеччині та Великобританії.

Падіння врожаю в цих країнах викличе каскад наростаючих наслідків, які призведуть до кризи в усьому світі. Голод охопить спочатку Африку і Близький Схід, а потім добереться і до інших країн.

Якщо кількість сажі та попелу, які потраплять в атмосферу, перевищать 5 тераграм, то сонце виявиться просто закритим.

За сценарієм, який отримали вчені в результаті прогнозування клімату, три чверті жителів Землі будуть голодувати в перші два роки після ядерних вибухів. Через 3-4 роки глобальні врожаї сільськогосподарських культур, тварин і риби впаде на 90%. А це викличе голод по всій планеті.

"Озонова куля буде зруйнована в результаті нагрівання стратосфери, а це призведе до посилення ультрафіолетового випромінювання на поверхні", - розповів один зі співавторів дослідження.

Ядерна війна між Індією і Пакистаном може призвести до викиду в стратосферу від 5 до 47 тераграм сажі. І це призведе до загибелі двох мільярдів людей.

А ось ядерна війна між США і Росією стане ще більш руйнівною, бо викид сажі може досягти 150 тераграм. Це призведе до ядерної зими та загибелі п'яти мільярдів людей.

При вибуху ядерної бомби звільняється велика кількість енергії, яка випаровує все в межах певного радіусу. Може статися глобальне похолодання, і середня температура на планеті знизиться на 14,8 градуса за Цельсієм.

За даними іншого дослідження, вчених з Університету Рутгерса в Нью-Джерсі, практично всі моделі ймовірних ядерних воєн, призведуть до 10-річної ядерної зими на планеті.

Знадобиться не менше 7 років, що шар сажі почав зменшуватися і ще три роки, щоб знову виглянуло сонце.

Така війна спровокувала б колапс в мусонах і величезні зміни в циклі Ель-Ніньо. Північний полярний вихор посилився б в перші роки після ядерних вибухів і спровокував аномальні температури.