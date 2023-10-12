Герцог и герцогиня Сассекски осудили террористические акты ХАМАС на Израиль

Меган Маркл и принц Гарри осудили террористические действия ХАМАС

На странице фонда Archewell был обнародован текст, в котором говорится о поддержке Израиля со стороны Меган и Гарри.

"Фонд Archewell вместе с принцем Гарри и Меган, герцогом и герцогиней Сассекскими, выступает против всех актов терроризма и жестокости. Мы поддерживаем наших партнеров и организации на передовой в Израиле, чтобы оказать неотложную необходимую помощь и помочь всем невинным жертвам этого бессовестного" , - написано на сайте фонда.

Принц Гарри и Меган Маркл осудили все акты терроризма и жестокости после нападения ХАМАС на Израиль.

Заявление герцога и герцогини впервые было обнародовано на X, ранее известном как Twitter их любимым журналистом Омидом Скоби.

(Скриншот/Х Omid Skobie)

Это произошло через несколько часов после того, как отец Гарри, король Чарльз III, его брат принц Уильям и невестка Кейт Миддлтон осудили "варварские акты и ужасные ужасы", которые ХАМАС причиняет Израилю.

Представители королевской семьи выразили свои мысли и молитвы за всех страдающих, причем Король сделал это лично во время телефонного разговора с президентом Исааком Герцогом.

Следует напомнить, что этот конфликт унес не менее 2200 жизней с обеих сторон и есть опасения, что он может обостриться дальше и принести еще больше жертв.

Также остаются обеспокоенности по поводу безопасности британских граждан в регионе, поскольку по меньшей мере 17 граждан Великобритании сейчас либо погибли, либо пропали без вести, включая детей.