Герпес часто возвращается? 6 причин, почему он становится постоянной проблемой

Герпес - это вирусное заболевание, которое может появляться неоднократно, даже после того, как симптомы исчезли. Многие люди сталкиваются с рецидивами, и это может быть вызвано различными факторами.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, почему герпес постоянно возвращается и как с этим бороться.

Ослабленный иммунитет

По словам иммунолога Галины Курилов, если вы недосыпаете, плохо едите или переживаете, то вирус герпеса будет появляться снова и снова. Гарвардские ученые доказали, что сильный иммунитет держит его под контролем, а слабый - дает ему волю.

"Иммунитет упал - герпес встал", - говорится в сообщении.

Стоит меньше стрессовать, добавлять больше полезных продуктов в рацион и здоровый сон.

Стресс и переутомление

Ученые из Оксфорда обнаружили, что постоянный стресс разрушает организм на клеточном уровне. Пока вы пытаетесь сделать все дела одновременно, герпес уже "пакует чемоданы на вашу губу".

Врач советует дышать глубже и пить чай с мелиссой.

Гормональные изменения

Менструальный цикл, беременность, менопауза - все это может стать идеальным моментом для активации вируса.

Важно обращать внимание на баланс гормонов и поддерживать себя полезными микроэлементами.

ОРВИ и другие болезни

Когда организм ослаблен, он активизируется и проявляет себя "во всей красе".

В частности, когда организм борется с вирусной инфекцией, иммунная система ослабляется, что создает условия для активации вируса простого герпеса (HSV), который может уже присутствовать в организме в латентном состоянии.

В такой период стоит пить достаточно воды, витаминизироваться и беречь себя.

Солнце и ультрафиолет

Чрезмерное солнце высушивает кожу и снижает защитный барьер организма, открывая двери для вируса.

Прямое попадание солнечных лучей, особенно в периоды сильного солнечного излучения, может ослабить иммунную систему, что дает возможность вирусу активироваться и вызывать высыпания на губах. Чтобы снизить риск рецидивов, рекомендуется использовать средства с SPF на губах и лице.

Травмы губ и слизистых

Травмы на губах, такие как порезы или царапины, могут способствовать развитию герпеса, но они не являются его прямой причиной. Основной виновник - это вирус простого герпеса (HSV), который обычно находится в организме человека в латентной форме.

Когда иммунитет ослаблен или есть факторы стресса, травмы или даже переохлаждения, вирус может активироваться, вызывая высыпания на губах. Поэтому травма на губах может стать фактором, способствующим рецидиву.

Как бороться с герпесом

Борьба с герпесом обычно включает в себя несколько подходов для уменьшения симптомов и уменьшения риска рецидивов. Вот несколько способов:

противовирусные препараты - лекарства могут помочь остановить распространение вируса и уменьшить продолжительность высыпаний

местное лечение - для облегчения симптомов можно использовать кремы или мази, содержащие противовирусные компоненты или обезболивающие вещества, чтобы снять зуд и боли

гигиена - не прикасайтесь к сыпи, чтобы избежать распространения вируса на другие части тела или на других людей. Регулярно мойте руки и не используйте общие предметы.

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