Герой "Санта-Барбари" покінчив з собою через депресію

Пітер Лікассі з "Санта-Барбари" покінчив з собою. Причина, яка штовхнула актора на такий крок, - тривалий період депресії.

Новину про смерть голлівудської повідомив на своїй Facebook-сторінці давній друг і колега Пітера по культовому фільму "Клоуни-вбивці з космосу" Майкл Сігел.

Сігел згадує Лікассі як веселого і обдарованого чоловіка і зазначає, що йому пощастило працювати з ним пліч-о-пліч на сцені протягом 16 років.

"27 серпня мій друг, мій брат, мій партнер по комедії Пітер Лікассі програв битву з депресією і покінчив життя самогубством... Пітер багато років боровся з депресією, вважаючи за краще вести дуже замкнуте життя. У розквіті сил Пітер був неймовірно талановитий. Веселий, розумний, досвідчений музикант, чудовий актор і блискучий комік. Його здатність взяти ідею і перетворити її в розважальну рутину була його даром. Але Пітер був чимось більшим. Він був добрим, щедрим, чуйним і готовим на все заради вас. Він був крутим. Він завжди відстоював те, у що вірив. Він був перфекціоністом, і часом з цим було важко впоратися. Але він був чесним і турботливим. Мені пощастило працювати з ним пліч-о-пліч на сцені протягом 16 років. Але ще більше пощастило, що я був його другом протягом 38 років і дізнався, що таке справжня дружба", - написав Сігел.

Пітер Лікассі (фото: facebook.com/michael.siegel.7)

При цьому він закликав усіх людей, які страждають депресією, не бояться і не соромитися розмовляти з кимось про свої проблеми.

Лікассі народився 1 квітня 1959 року. На екранах він дебютував в 1984-му. В 1989 році він зіграв в декількох епізодах популярного серіалу "Санта-Барбара". А найбільшу популярність йому принесла роль морозивника в комедійному фільмі жахів "Клоуни-вбивці з космосу".

Пітер Лікассі у фільмі "Клоуни-вбивці з космосу" (фото: facebook.com/peter.licassi)

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