Герой паркування: мажор на іномарці спровокував скандал в мережі

На оглядовому майданчику в центрі Києва невідомий проїхався по пішохідній ділянці
Міст під аркою Дружби народів у Києві, який був призначений виключно для пішоходів і велосипедистів, став центром скандалу в мережі. Причиною тому стала поїздка по мосту на автомобілі німецького концерну Mercedes. Мажор на іномарці проїхався прямо на мосту. Відео і фотографії опубліковані в соціальній мережі Facebook.
Велотренер Дмитро Макагон, який став очевидцем правопорушення, іронічно висловився з приводу поміченого на мосту авто.
"Автомобілістам теж хочеться подивитися на краєвиди з нового мосту, будьте людьми, поважайте інтереси інших! Респект таким водіям, які не заїжджають на велодоріжку", - написав він.
Міст під аркою Дружби народів у Києві – мажор на іномарці викликав скандал (скріншот: facebook.com/makahon)
Міст під аркою Дружби народів у Києві – мажор на іномарці викликав скандал (відео: facebook.com/makahon)
У коментарях почали обурюватися з приводу побаченого. Деякі зазначили, що даний ролик може служити підставою для отримання штрафу. В більшості своїй користувачі відреагували з іронією:
Міст під аркою Дружби народів у Києві – мажор на іномарці викликав скандал (скріншоти: facebook.com/makahon)
Нагадаємо, що раніше, на другий день після відкриття, міст під аркою Дружби народів був частково зруйнований.
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