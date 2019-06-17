Герой паркування: мажор на іномарці спровокував скандал в мережі

Міст під аркою Дружби народів у Києві, який був призначений виключно для пішоходів і велосипедистів, став центром скандалу в мережі. Причиною тому стала поїздка по мосту на автомобілі німецького концерну Mercedes. Мажор на іномарці проїхався прямо на мосту. Відео і фотографії опубліковані в соціальній мережі Facebook.

Велотренер Дмитро Макагон, який став очевидцем правопорушення, іронічно висловився з приводу поміченого на мосту авто.

"Автомобілістам теж хочеться подивитися на краєвиди з нового мосту, будьте людьми, поважайте інтереси інших! Респект таким водіям, які не заїжджають на велодоріжку", - написав він.

Міст під аркою Дружби народів у Києві – мажор на іномарці викликав скандал (скріншот: facebook.com/makahon)

Міст під аркою Дружби народів у Києві – мажор на іномарці викликав скандал (відео: facebook.com/makahon)

У коментарях почали обурюватися з приводу побаченого. Деякі зазначили, що даний ролик може служити підставою для отримання штрафу. В більшості своїй користувачі відреагували з іронією:

Інклюзивність повинна бути інклюзивною.

Ти так не можеш, ось і бісишся. Купи мерс, а потім і поговоримо.

Верхи на коні було б крутіше. Вийшло банально і по-жлобськи.

Чому він по зустрічній смузі їде?!

Ти ж знаєш, що це може бути доказом для вручення штрафу цього персонажа?

Скоро обидві смуги з боків будуть запарковані, а на велодоріжці буде пробка, тому що будуть їхати з двох сторін.

А там є знак, що забороняє в'їзд?

Місто, переможене автобидлом.

Міст під аркою Дружби народів у Києві – мажор на іномарці викликав скандал (скріншоти: facebook.com/makahon)

Нагадаємо, що раніше, на другий день після відкриття, міст під аркою Дружби народів був частково зруйнований.

Раніше Кличко під час ранкової пробіжки привітав киян з Днем міста.

До цього у Харкові вандали поглумилися над "монументом незалежності".